Rafa Zacarias, da Bravo Burger, ministrará palestra em workshop

O chef Rafa Zacarias, à frente da premiada Bravo Burger, foi convidado para ministrar uma palestra na próxima edição do Burger Crew, workshop inédito, que reunirá alguns dos maiores mestres da arte dos hambúrgueres de São Paulo em Salvador. O encontro, uma experiência gastronômica e mercadológica única, acontecerá na próxima segunda-feira, 6 de maio, no Hotel Bahia Mar, no Jardim de Alah, das 10h às 17h.

"Vou falar um pouco da minha experiência, das tendências do mercado e de como um empresário do universo do hambúrguer tem que se portar no cenário atual. Falando a partir da minha vivência, acho importante abordarmos a importância do autoconhecimento e do conhecimento do próprio produto, de saber reconhecer seus pontos fortes e valorizá-los, explorando os diferenciais", explica o chef, que conquistou o prêmio Top Of Mind para sua marca em 4 edições, incluindo a de 2023.