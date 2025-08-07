Salários de até R$7,2 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05:30
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 99 vagas de trabalho para esta quinta-feira (7) em Salvador. A seleção inclui cargos como mestre de obras, engenheiro civil, auxiliar administrativo, assistente de marketing, auxiliar de cozinha, garçom, ajudante de carga e descarga e mais. Há oportunidades de estágio. Os salários podem chegar a R$ 7,2 mil.
Veja vagas disponíveis
Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.