SalCine forma mão de obra qualificada no setor audiovisual

Nesta nova etapa, o programa oferece quatro cursos profissionalizantes: Assistência de Câmera, Montagem, Edição e Mixagem de Som e Maquinaria e Elétrica.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:00

SalCine – Ciclo II abre inscrições

Estão abertas, até o dia 21.08, as inscrições para os cursos gratuitos do projeto SalCine – Ciclo II, uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, em parceria com o SENAI CIMATEC.O programa oferece quatro cursos profissionalizantes voltados à formação de mão de obra qualificada no setor audiovisual: Assistência de Câmera, Montagem, Edição e Mixagem de Som e Maquinaria e Elétrica.Para se inscrever, os interessados devem ser maior de 18 anos, ter Ensino Fundamental completo e residir em Salvador. Acesse: https://salvadorcriativa.salvador.ba.gov.br/cursos/

Curso gratuito formará garçons

Estão abertas as inscrições para o curso Bora Formar: Garçons, oferecido gratuitamente pela Academia da Cerveja. Em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes será oferecida uma formação gratuita de iniciação e capacitação para o mercado de serviços em bares, restaurantes e outros estabelecimentos ligados ao universo cervejeiro. A plataforma gratuita de empregos Catho contribuirá com o último módulo, oferecendo orientações sobre elaboração de currículo. O curso é inteiramente gratuito, online e disponível para todo o território nacional. Ao todo, serão quatro horas de capacitação, divididas em módulos. Ao concluir todo o curso, os alunos receberão um certificado de conclusão.Para participar, acesse https://www.sympla.com.br/play/bora-formar-garcons/3069141

ManpowerGroup

A oportunidade temporária é para atuação no setor de captação de recursos. Os requisitos incluem: ensino médio completo, conhecimento básico em Pacote Office e experiência prévia em comércio, vendas, telemarketing, atendimento ao público ou áreas similares. A jornada é de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 13:00. Entre os benefícios oferecidos estão: vale-transporte. Para saber mais, acesse o https://bit.ly/46UgVx3

Tempo de conexões

Estão abertas as inscrições para preenchimento de vagas gratuitas no projeto “Tempo de se Conectar”, realizada até dezembro de 2025 no Doca 1 Polo de Economia Criativa (Comércio). O Projeto quer combater o etarismo e promover a inclusão digital de pessoas com mais de 60 anos. Inscrições em vagas gratuitas: (71) 99974-0363 (https://wa.link/6ixlaz)Mais informações sobre o projeto: (71) 99218-0427

