Seis em cada 10 gestores de RH não acreditam que a Inteligência Artificial vai substituir o estagiário, segundo pesquisa do CIEE

Ao menos 61% dos respondentes acreditam que há espaço para estagiários e Inteligência Artificial

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 09:00

Para 31% dos gestores de RH, os estagiários são futuros talentos Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

Segundo levantamento inédito do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, seis em cada 10 gestores de RH não acreditam que a Inteligência Artificial vai substituir a figura do estagiário dentro do ambiente corporativo.

De acordo com mais da metade dos respondentes, cerca de 61%, há espaço para a tecnologia e para os profissionais que estão dando os seus primeiros passos no ambiente corporativo. Para 31% dos gestores de RH, os estagiários são futuros talentos e 1% deles defendem que os profissionais que estão ingressando no mundo do trabalho não são mais encarados como executores.

“Nós defendemos o estágio como a porta de entrada para o mundo do trabalho, pois o estudante tem a oportunidade de vivenciar a sua profissão na prática, e, um estagiário bem treinado é o líder de amanhã dessa organização”, conta Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE.

Já na outra ponta da pesquisa, ou seja, aqueles que acreditam na substituição do estagiário pela IA, ao menos 53,7% dos respondentes afirmam que as tarefas menos complexas estão sendo automatizadas.