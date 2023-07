Senai Bahia encerra hoje inscrições para 575 bolsas de curso técnico em 10 cidades

As inscrições para o processo seletivo de 575 bolsas de curso técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Bahia) encerram-se nesta segunda-feira, dia 3 de julho. As vagas são para 16 cursos técnicos em dez cidades da Bahia onde há unidades do SENAI, oferecidas nos formatos presencial ou semipresencial.



As bolsas de estudo são destinadas a estudantes de baixa renda, que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, além de outros requisitos constantes do Edital do processo seletivo.