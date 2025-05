OPORTUNIDADE

Senai oferece mais de 5,8 mil vagas para cursos gratuitos e pagos na Bahia; confira

Aulas serão presenciais e online

No estado, os cursos são para as áreas de administração, automação industrial, biotecnologia, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, logística, manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, mecatrônica, mecânica, multimídia, petroquímica, química, redes de computadores, refrigeração e climatização e segurança do trabalho.>

Dessas vagas, 754 são bolsas gratuitas, destinadas a estudantes que obtiveram pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024, além de declararem baixa renda e atenderem a outros requisitos previstos no edital do processo seletivo. As inscrições devem ser feitas no site do SENAI-BA.>