SIMM tem 314 vagas de emprego em Salvador; salários chegam a R$ 6 mil

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:01

SIMM

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 314 vagas de trabalho para esta quarta-feira (5) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como técnico em ressonância magnética, assistente administrativo, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, operador de caixa, recepcionista, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 6,3 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

