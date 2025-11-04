EMPREENDEDORISMO

Projeto capacita 47 moradoras de Camaçari

Além da certificação, a cerimônia de formatura premiou os três negócios que mais se destacaram durante o curso

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:48

“Eu tinha todos os cursos que você possa imaginar, um produto excelente nas mãos e não conseguia atingir o público. Então, surgiu o Empreendedoras Braskem e tudo mudou: nosso faturamento quase que quadruplicou, tivemos o crescimento de 200 seguidores em pouco mais de um mês nas redes sociais e nosso posicionamento melhorou. O projeto mudou minha vida”. O relato da microempresária Graziela Fraga Jorge é um dos muitos exemplos da força da capacitação oferecida pelo projeto Empreendedoras Braskem, cuja cerimônia de formatura da edição de 2025 ocorreu nesta terça-feira (4), na Casa do Trabalho, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

Promovido pela Braskem e ministrado pela Junior Achievement Bahia, com apoio da prefeitura de Camaçari por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o projeto incentiva e qualifica mulheres a empreender e gerar renda. Durante quatro meses, 50 moradoras de Camaçari e região tiveram aulas sobre empreendedorismo e livre iniciativa, desenvolvendo competências nas áreas de Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas. Ao todo, foram 60 horas de aprendizagem em 20 encontros semanais. Durante as aulas práticas, as participantes puderam aprimorar seus próprios produtos, elaborando relatórios e calculando lucro, passando por toda a experiência de ter um empreendimento na prática. Ao final, 47 alunas foram certificadas.

As participantes contaram com mentoria e apoio técnico para que pudessem desenvolver seus próprios negócios, gerar renda e ampliar suas perspectivas de futuro. “Para nós, cada resultado alcançado reforça a importância de promover inclusão, autonomia e oportunidades reais de desenvolvimento. É muito inspirador acompanhar as histórias de superação e conquista que nascem a partir do projeto”, destaca Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Durante seu discurso, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Camaçari (Sedec), Adriana Marcele, desejou sucesso às alunas do projeto. “O conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Vocês agora já têm o conhecimento e eu espero que vocês consigam colocá-lo em prática e que tenham sucesso nos negócios de vocês”, afirmou.

Mulheres no batente - Segundo informações do Mapa de Empresas, relatório do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, no segundo quadrimestre de 2025 foram abertas 1.668.753 novas empresas no país e, deste total, 1.257.036 (74%) foram de microempreendedores individuais (MEI). Já dados divulgados em junho deste ano pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontam que 48% dos MEIs no Brasil são mulheres.

Uma delas é justamente a Graziela Jorge, que possui uma empresa de locação de brinquedos infláveis. Ela conta que o negócio estava em uma situação delicada, mas conseguiu reverter o cenário a partir do conteúdo aprendido no curso. “O Empreendedoras chegou em uma hora desesperadora, mas com ele aprendi a precificar de forma assertiva, a me posicionar como empreendimento e, principalmente, como aparecer para o público. Com isso, a Magic Jump saiu do buraco e reascendeu”, pontuou.

Adriana Maturino dos Santos, proprietária da empresa de buffet Maturino’s Gourmet, assim como Graziela, encontrou no Empreendedoras Braskem a força motriz que faltava para alavancar seu negócio. “Eu trabalhei muitos anos em uma empresa e, após ser demitida, me capacitei na produção de salgados, comida japonesa e outros. Montei este negócio de buffet, mas seguia fazendo outros serviços, até que o curso me mostrou que não quero ser mais CLT. Com o projeto, aprendi muito sobre gestão financeira, como fazer a precificação de meu produto, a utilizar a I.A. como auxílio para montar orçamentos”, relata.

“Depois do Empreendedoras eu virei empresária de fato. Hoje sou uma profissional. O curso me deu segurança no que estou fazendo e me tirou a preocupação do que vai ser amanhã. Eu sei que o amanhã vai ser próspero, porque estou preparada e sou capaz”, conclui Adriana.

Premiação – Durante a cerimônia de formatura, as 10 participantes que mais se destacaram fizeram pitchs dos seus negócios. A comissão julgadora escolheu as três melhores: Hana da Silva e sua Suspirada Suspiraria, especializada em confeitaria e suspiros foi a campeã; seguida por Isabela dos Santos com seu atelier Bela Crochê, que produz peças exclusivas em crochê, na segunda posição; e Eliana Magalhães e seu salão Dona Florinda, especializado em cuidados capilares na terceira, em terceiro lugar. As três receberam uma premiação em dinheiro como forma de reconhecer o esforço e estimular a continuidade dos projetos.

Hana destacou que, além da capacitação técnica, o projeto incentivou as participantes a estabelecerem metas mais ousadas e sonharem mais alto. “Fez toda a diferença não só na minha vida, mas nas das outras alunas. A gente estava vivendo no comodismo, nos contentando com a vida que estávamos levando, e o projeto nos tirou da nossa caixinha, foi um divisor de águas. Vamos para cima, que é só o começo”, exclamou durante seu discurso após o resultado.

A banca julgadora foi composta pela secretária de Desenvolvimento Econômico de Camaçari (Sedec), Adriana Marcele; pela secretária da Mulher do município de Camaçari (Semu), Branca Patrícia; pela administradora, CEO do Camaçari Notícias e apresentadora do CNCAST, Gisa Souza; pela chef especializada em gastronomia funcional e infantil, Priscila Santos; e pela especialista em contabilidade e finanças, perita contábil e consultora financeira, Jaqueline Oliveira, que também representa a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE Bahia) e é conselheira fiscal da Associação Brasileira de Startups (Abstartup).