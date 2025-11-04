OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 19 vagas e salários de até R$ 9.265,33.

Inscrições vão até 4 de dezembro

Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:00

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal, no estado de São Paulo abriu inscrições para concurso público com 19 vagas imediatas e formação de Cadastro Reserva (CR). Todas as oportunidades são para cargos de nível superior na área da Educação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e salários de até R$ 9.265,33.

As inscrições começam nesta terça-feira (4) e seguem até 4 de dezembro de 2025. Os candidatos devem se inscrever no site do Instituto INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação), a banca organizadora do certame.

O concurso público será de Provas e Títulos. A primeira etapa é a Prova Objetiva. O edital de convocação para a prova está previsto para ser publicado em 13 de janeiro de 2026. O certame ainda prevê o pagamento de benefícios como Cartão Alimentação no valor de R$ 1.100,00 e Cesta Básica (opcional, com desconto variável).

Remuneração e Cargos

O salário inicial varia conforme o emprego público, além de benefícios previstos:

GESTOR PEDAGÓGICO DE UNIDADE ESCOLAR (13 vagas + CR): R$ 5.008,31 (40h semanais).

SUPERVISOR DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (02 vagas + CR): R$ 8.165,33 (40h semanais).

SUPERVISOR DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL (03 vagas + CR): R$ 8.165,33 (40h semanais).