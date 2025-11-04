Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso com 19 vagas e salários de até R$ 9.265,33.

Inscrições vão até 4 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:00

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal, no estado de São Paulo abriu inscrições para concurso público com 19 vagas imediatas e formação de Cadastro Reserva (CR). Todas as oportunidades são para cargos de nível superior na área da Educação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e salários de até R$ 9.265,33.

As inscrições começam nesta terça-feira (4) e seguem até 4 de dezembro de 2025. Os candidatos devem se inscrever no site do Instituto INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação), a banca organizadora do certame.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

O concurso público será de Provas e Títulos. A primeira etapa é a Prova Objetiva. O edital de convocação para a prova está previsto para ser publicado em 13 de janeiro de 2026. O certame ainda prevê o pagamento de benefícios como Cartão Alimentação no valor de R$ 1.100,00 e Cesta Básica (opcional, com desconto variável).

Remuneração e Cargos

O salário inicial varia conforme o emprego público, além de benefícios previstos:

GESTOR PEDAGÓGICO DE UNIDADE ESCOLAR (13 vagas + CR): R$ 5.008,31 (40h semanais).

SUPERVISOR DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL (02 vagas + CR): R$ 8.165,33 (40h semanais).

SUPERVISOR DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL (03 vagas + CR): R$ 8.165,33 (40h semanais).

SUPERVISOR DE ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (01 vaga + CR): R$ 8.165,33 (40h semanais).

Leia mais

Imagem - Agência reguladora abre concurso com 142 vagas e salários de até R$ 12 mil

Agência reguladora abre concurso com 142 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 336 vagas e salários de até R$ 19,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 336 vagas e salários de até R$ 19,6 mil

Imagem - Até R$ 44 mil: veja os 10 concursos públicos abertos atualmente com os maiores salários do Brasil

Até R$ 44 mil: veja os 10 concursos públicos abertos atualmente com os maiores salários do Brasil

Mais recentes

Imagem - Agência pública abre concurso com 142 vagas imediatas e salários de até R$ 12 mil

Agência pública abre concurso com 142 vagas imediatas e salários de até R$ 12 mil
Imagem - Salários de até R$ 5,3 mil e 1500 vagas: inscrições para concurso de prefeitura terminam hoje (5)

Salários de até R$ 5,3 mil e 1500 vagas: inscrições para concurso de prefeitura terminam hoje (5)
Imagem - Prefeitura abre 44 vagas imediatas com cargos do nível fundamental ao superior; veja salários

Prefeitura abre 44 vagas imediatas com cargos do nível fundamental ao superior; veja salários

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada