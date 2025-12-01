EMPREGOS E SOLUÇÕES

Startup abre vagas de capacitação gratuita para jovens da periferia de Salvador

Iniciativa Brasil Mais Produtivo oferece consultoria especializada 100% subsidiada para indústrias da Bahia. Inscrições abrem o ciclo de 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:30

Startup abre vagas para capacitação

A startup CAPTARh, com sede no Hub Salvador, abriu vagas para capacitação de jovens entre 16 e 25 anos, residentes de comunidades periféricas de Salvador, com foco na preparação para o mercado de trabalho. Na Mentoria Trilhas do Futuro, os jovens participantes terão acesso a conteúdos essenciais para ingressar e se desenvolver no mundo do trabalho, como construção de currículo, formas de buscar por vagas e orientações sobre postura em entrevista. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever até o dia 14 de dezembro através do link rhcaptar.com.br.

Programa ajuda a produtividade na Bahia

O SENAI CIMATEC está com inscrições abertas para programa que melhora a produtividade nas empresas a partir de consultoria especializada 100% subsidiada para micro e pequenas empresas e 70% para médias empresas. A iniciativa faz parte do Programa Brasil Mais Produtivo e já beneficiou mais de 500 empresas. São 150 vagas para o primeiro ciclo de 2026. As inscrições podem ser feitas até 19/12 pelo link https://brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br/.As vagas são limitadas. Os atendimentos estão previstos para iniciarem no primeiro trimestre de 2026. Para dúvidas e informações, entre em contato pelo telefone: (71) 99711-8656.Podem participar indústrias com CNAE de fabricação, que tenham mais de cinco colaboradores registrados e que possuam áreas produtivas com potencial de melhoria.

Para todos gestores

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), abre inscrições para uma imersão gratuita em liderança, voltada a gestores, executivos e profissionais de todas as áreas. O curso, que começa em 14 de janeiro de 2026, oferece certificação digital da USP e busca atender à crescente demanda por capacitação em gestão. O programa é direcionado a executivos, gestores, coordenadores, líderes de projetos, profissionais de RH. Acesse: https://bit.ly/43Rq4nO

Vagas afirmativas

O McDonald’s abriu 420 vagas afirmativas para pessoas com deficiência ou neurodivergentes em restaurantes de todo o Brasil, reforçando seu compromisso com a inclusão e o desenvolvimento profissional. As oportunidades são, em sua maioria, para o cargo de Atendente de Restaurante, com inscrições pelo site mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco. Podem se candidatar pessoas a partir de 16 anos, com ensino médio completo ou em curso, sem necessidade de experiência prévia.

