Startup abre vagas de capacitação gratuita para jovens da periferia de Salvador

Carmen Vasconcelos
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:30
Startup abre vagas para capacitação
A startup CAPTARh, com sede no Hub Salvador, abriu vagas para capacitação de jovens entre 16 e 25 anos, residentes de comunidades periféricas de Salvador, com foco na preparação para o mercado de trabalho. Na Mentoria Trilhas do Futuro, os jovens participantes terão acesso a conteúdos essenciais para ingressar e se desenvolver no mundo do trabalho, como construção de currículo, formas de buscar por vagas e orientações sobre postura em entrevista. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever até o dia 14 de dezembro através do link rhcaptar.com.br.
Programa ajuda a produtividade na Bahia
O SENAI CIMATEC está com inscrições abertas para programa que melhora a produtividade nas empresas a partir de consultoria especializada 100% subsidiada para micro e pequenas empresas e 70% para médias empresas. A iniciativa faz parte do Programa Brasil Mais Produtivo e já beneficiou mais de 500 empresas. São 150 vagas para o primeiro ciclo de 2026. As inscrições podem ser feitas até 19/12 pelo link https://brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br/.As vagas são limitadas. Os atendimentos estão previstos para iniciarem no primeiro trimestre de 2026. Para dúvidas e informações, entre em contato pelo telefone: (71) 99711-8656.Podem participar indústrias com CNAE de fabricação, que tenham mais de cinco colaboradores registrados e que possuam áreas produtivas com potencial de melhoria.
Para todos gestores
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), abre inscrições para uma imersão gratuita em liderança, voltada a gestores, executivos e profissionais de todas as áreas. O curso, que começa em 14 de janeiro de 2026, oferece certificação digital da USP e busca atender à crescente demanda por capacitação em gestão. O programa é direcionado a executivos, gestores, coordenadores, líderes de projetos, profissionais de RH. Acesse: https://bit.ly/43Rq4nO
Vagas afirmativas
O McDonald’s abriu 420 vagas afirmativas para pessoas com deficiência ou neurodivergentes em restaurantes de todo o Brasil, reforçando seu compromisso com a inclusão e o desenvolvimento profissional. As oportunidades são, em sua maioria, para o cargo de Atendente de Restaurante, com inscrições pelo site mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco. Podem se candidatar pessoas a partir de 16 anos, com ensino médio completo ou em curso, sem necessidade de experiência prévia.
Anote ai
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti), em parceria com a Associação Bahiana de Imprensa (ABI), seguem com as inscrições abertas para o Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo, que podem ser realizadas até 12 de dezembro no site da Fapesb. O edital foi criado para valorizar reportagens e produtos jornalísticos sobre ciência, tecnologia e inovação produzidos no estado.Edital completo em: www.fapesb.ba.gov.br