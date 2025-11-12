OPORTUNIDADE

Tenda realiza mutirão com vagas de emprego na Região Metropolitana de Salvador

Vagas de emprego são reservadas para pessoas imigrantes e refugiadas

Maysa Polcri

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:51

Ação oferecerá oportunidades de emprego na RMS Crédito: Divulgação

A Construtora Tenda realiza neste sábado (15) um evento beneficente com mutirão de vagas de emprego voltado a pessoas imigrantes e refugiadas que vivem na Região Metropolitana de Salvador. A ação será realizada das 9h às 13h, na Associação de Moradores de Areia Branca, em Lauro de Freitas.

A integra o programa 'Reconstrução: Construindo Novas Histórias', criado pela Tenda para ampliar oportunidades de trabalho e inclusão social de imigrantes em suas obras. A companhia já conta com mais de 500 colaboradores imigrantes atuando em diferentes regiões do país.

Durante o evento, os participantes poderão se candidatar a vagas abertas para ajudante de montagem de formas de alumínio, montador, pedreiro e pintor. Os selecionados terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui vale-refeição, vale-natal, vale-transporte, assistência médica, convênio com academias (Gympass) e descontos em farmácias e cinemas.

Além do mutirão de vagas, o público contará com serviços gratuitos como atendimento de saúde (aferição de pressão e glicemia), orientação com assistente social e psicóloga, e suporte para regularização de documentação migratória, incluindo emissão de carteira de trabalho e CPF.