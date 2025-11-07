Atakarejo inaugura nova loja em Feira de Santana e gera 400 empregos diretos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:46
A rede Atakarejo inaugurou nesta quinta-feira (06) sua nova unidade na Avenida Fernando Pinto, no bairro SIM, em Feira de Santana. Com esta abertura, a rede atinge a marca de 49 lojas em todo o estado, sendo quatro apenas na região suburbana da capital baiana.
Com investimento de R$ 70 milhões e 4200 metros quadrados, a loja gerou 400 empregos diretos e indiretos. A estrutura oferece setores de padaria, hortifrúti, açougue, adega, salgados, fatiados e conveniência. O projeto também incluiu um estacionamento amplo para maior comodidade dos clientes. De acordo com Teobaldo Costa, fundador e presidente da rede de supermercados, a escolha do bairro foi estratégica.
"É um bairro muito próspero, que vai crescer muito, está crescendo muito, tem uma população diferenciada aqui nessa região e a gente fez um investimento muito grande", disse o presidente.
A unidade também tem um centro comercial anexo, que abriga novos empreendimentos, entre eles a franquia de uma academia, fortalecendo o comércio local e ampliando os serviços disponíveis na região.
Loja Patamares
Av. Octávio Mangabeira, 16, Patamares, Salvador - BA
(71) 3460-8700 - Ramal 3039
Horário de Funcionamento
De segunda à sábado, das 7h às 21
Domingo, das 7h às 19h
Loja Porto Seguro
Av. Ivam Costa Rodrigues, s/n, Cidade Alta
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3040
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 6h às 22h
Domingos, das 6h às 22h
Loja Itapetinga
Av. Luís Viana Filho, 204
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3046
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Aracaju
Av. Adélia Franco, 2351, Luzia - Aracaju
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3044
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Iapi
Rua Conde de Porto Alegre, 32, IAPI
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3045
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Ilhéus
Av. Tancredo Neves, s/n, Praia dos Milionários
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3042
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja São Gonçalo dos Campos
Av. José Carlos de Lacerda, s/n, Quadra 2
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3047
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 20h
Domingos, das 7h às 14h
Loja Vitória da Conquista
Av. Olivia Flores, 85. Quadra 3- Vitória da Conquista, BA - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3036
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Sussuarana
Av. Ulysses Guimarães, 4594 - Sussuarana, Salvador - BA, 41213-000 - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3038
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 19h
Loja Vera Cruz/ Itaparica
Rod. BA 001, Nª 8765, Coroa, Vera Cruz - BA - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3034
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Itabuna
Av. Princesa Isabel, Em frente a prefeitura de Itabuna - BA - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3035
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Jequié
Av. João Goularte,171- Centro, Jequié - BA - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3028
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 8h às 18h
Loja Alagoinhas
Rua Paulo Afonso, Kennedy, s/n - Alagoinhas - BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3012
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Amaralina
R. Jânio Quadros, 2 - Amaralina - Salvador, Ba
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3011
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Baixa do Fiscal
Rua Nilo Peçanha, 233 - Baixa do Fiscal - Salvador, Ba (ao lado da linha ferroviária) (71) 3460-8700 - RAMAL: 3007
Horários de funcionamento:
De segunda a sexta, das 7h às 19h
Sábado, das 7h às 18h
Domingos e feriados: fechado
Loja Baixa do Fiscal PJ
Rua Nilo Peçanha, 233 - Baixa do Fiscal - Salvador, Ba (ao lado da linha ferroviária) (71) 3460-8700 - RAMAL: 3007
Horários de funcionamento:
De segunda a sexta, das 7h às 18h
Sábado, das 7h às 17h
Domingos e feriados: fechado
Loja Boca do Rio
R. Abelardo Andrade de Carvalho, 0 - Boca do Rio - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3002
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 19h
Loja Cabula
Estrada das Barreiras, S/N - Cabula - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3008
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Calçada
Av. Elias Nazaré, 22- Calçada - Salvador, Ba (ao lado do Corpo de Bombeiros) (71) 3460-8700 - RAMAL: 3004
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 14h
Loja Camaçari
Loteamento Jardim Limoeiro, S/N - Camaçari, Ba
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3013
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Caminho de Areia
Av. Tiradentes, 88 - Caminho de Areia - Salvador, BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3006
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Feira de Santana
Av. José Falcão da Silva, 150 - Baraúnas, Feira de
Santana - BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3016
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Castelo Branco
Rua Genaro de Carvalho, 150 - Castelo Branco - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3018
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Iguatemi
Av. Santiago de Compostela, 499 - Brotas - Salvador, Ba
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3001
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Itacimirim
Monte Gordo, Camaçari - BA, BA 99, KM 64 - Monte Gordo, Camaçari - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3031
Horários de funcionamento:
Todos os dias, das 7h às 21h
Loja Paralela
Av. Luís Viana Filho, Nº 6282 - Patamares - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3029
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Cajazeiras
R. Juscelino Kubitscheck, 69 - Cajazeiras, Salvador - BA, 41330-500
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3022 -
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Periperi
Rua Frederico Costa, 146, Salvador- BA. (71) 3460-8700 - RAMAL: 3023 -
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 19h
Loja São Caetano
Estrada de Campinas, 334 - São Caetano - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3027
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 19h
Loja Simões Filho
Av. Elmo Serejo de Farias, 2219 - Nucleo Hab. Rubens Costa Cia I, Simões Filho-BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3014
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 18h
Loja São Cristóvão
Av. São Cristóvão, s/n - Salvador - BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3017
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Vasco da Gama
Av. Vasco da Gama, 437 - Salvador, BA
(71) 3460-8700 - RAMAL: 3032
Horários de funcionamento:
Todos os dias, das 7h às 22h
Loja San Martin
Avenida General San Martin, 821 – Bairro Santa Mônica - RAMAL: 3026
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 19h
Loja Via Regional
Avenida Maria Lúcia, 1015, Sete de Abril, Salvador- BA. (71) 3460-8700 - RAMAL: 3025
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Via Expressa
Estrada da Rainha n 131, Baixa de Quintas – Salvador/BA
3460-8700 - RAMAL: 3019
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 18h
Loja Lauro de Freitas
Av. Santos Dumont, 5772 - Estrada do Coco - Lauro de
Freitas, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3003
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h
Loja Lobato
Av. Afrânio Peixoto, 347 - São João do Cabrito, Salvador - BA (71) 3460-8700 RAMAL: 3024
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 19h
Loja Paripe
BA-528 - Estrada Naval de Aratu s/n Valéria - Salvador - BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3020
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 19h
Loja Pernambués
Av. Tancredo Neves, 3290 - Pernambués - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3015
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 21h
Domingos, das 7h às 19h
Loja Piatã
Av. Octávio Mangabeira, S/N - Piatã - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3009
Horários de funcionamento:
De segunda a sábado, das 7h às 22h
Domingos, das 7h às 20h