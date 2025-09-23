Ticket, PLR e Cassi: veja quais as vantagens de concursos do Banco do Brasil além do salário de R$ 7 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 02:15
O Banco do Brasil diz que ainda não há planos para um novo concurso público em 2025, mas a expectativa de um certame destinado a candidatos com ensino médio completo tem animado a vida dos concurseiros, por se tratar de um dos empregos públicos mais cobiçados do país.
Para o cargo de Escriturário, nas áreas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia, o salário inicial seria de R$ 3,9 mil, mas, somados os benefícios, a remuneração mensal pode passar dos R$ 7 mil.
As expectativas aumentaram depois que funcionários do banco ouvidos pelo Diário do Comércio apontaram que a seleção deve acontecer após a conclusão das convocações do certame de 2023. A instituição tem atualmente cerca de 7,8 mil postos vagos. A assessoria de imprensa, contudo, ressalta que não há decisão oficial: “No momento, não há qualquer definição sobre um novo concurso e, por padrão administrativo, o BB sempre comunica formalmente toda e qualquer novidade relevante sobre o tema”, afirmou o Banco do Brasil em nota.
Banco do Brasil
Entre os benefícios oferecidos aos trabalhadores do banco estão auxílio-refeição e cesta alimentação que somam R$ 1.974,90, participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, auxílio para filhos com deficiência, previdência complementar, plano de saúde Cassi e assistência odontológica. O banco também mantém programas de capacitação e planos de carreira.
Enquanto isso, no setor privado, o Santander lançou recentemente mais de 100 vagas para o cargo de especialista patrimonial em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna. O salário fixo é de R$ 2.613,50, acrescido de um bônus de R$ 4.518,70 nos primeiros oito meses, o que garante rendimentos de R$ 7 mil mensais nesse período. Após esse prazo, a remuneração passa a ser variável, podendo alcançar médias semestrais de até R$ 85 mil.