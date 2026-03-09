Acesse sua conta
TJBA abre inscrições para concurso de Juiz Substituto com 100 vagas

Carreira acelerada e bolsa de até R$ 3.900: P&G abre inscrições para estágio gerencial em Salvador. Inscrições até 24/03

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de março de 2026 às 06:00

TJBA realiza seleção para Juiz

Estão abertas a partir desta segunda-feira, dia 2 de março, as inscrições do concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). O prazo encerra às 16h do dia 2 de abril de 2026. Os interessados devem se inscrever por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/juiztjba. A banca organizadora do certame é a Fundação Getulio Vargas. O concurso é dividido em cinco etapas e visa a preencher 100 vagas para o cargo, sendo 60 destinadas a ampla concorrência, 30 para candidatos negros, 5 para pessoas com deficiência, 3 para indígenas e 2 para candidatos quilombolas. As provas objetivas serão realizadas no dia 24 de maio de 2026.

P&G abre mais de 45 vagas para estágio

A P&G está com inscrições abertas para o Processo Relâmpago de Estágio Gerencial. A iniciativa é um modelo de seleção acelerado que se destaca pela agilidade e pela proposta de inserir rapidamente novos talentos em trilhas de desenvolvimento de liderança. As vagas estão disponíveis para Salvador para as áreas de Vendas, Product Supply (cadeia de suprimentos), Marketing, Finanças, TI (tecnologia da informação), Engenharia de Processos e P&D (pesquisa e desenvolvimento). O programa é voltado para estudantes de qualquer curso de graduação com data de formação prevista para junho/2027 até junho/2028. É necessário que o aluno tenha disponibilidade para trabalhar na cidade da vaga aplicada. Os candidatos escolhidos terão uma bolsa auxílio competitiva de R$2.925,00 e R$3.900,00. O processo seletivo seguirá a seguinte agenda: inscrições e testes online até 24 de março. https://bit.ly/3N8BrTb  

Colóquio no SENAI

O III Colóquio de Tecnologias Quânticas, promovido pelo Centro de Competência EMBRAPII CIMATEC em Tecnologias Quânticas (QuIIN) – primeiro Centro de Competência em Tecnologias Quânticas do Brasil – será realizado nos dias 12 e 13 de março, na sede do SENAI CIMATEC, em Piatã.O evento aberto ao público reunirá pesquisadores, estudantes e profissionais da área de comunicação quântica. As inscrições, que são gratuitas, devem ser realizadas por meio do link https://doity.com.br/coloquiodetecnologiasquanticas .

Assaí contrata

O Assaí está com cerca de 165 vagas abertas para atuar nas lojas no estado da Bahia. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, pelo link: https://assai.gupy.io/. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.

Tags:

Vagas de Emprego

