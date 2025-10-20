EMPREGOS E SOLUÇÕES

Vagas para Trainee 2026: salário de R$ 7.500 e oportunidades na Bahia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:00

Trainee 2026 da Bracell e MS Florestal

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2026 da Bracell e MS Florestal – empresas do grupo RGE (Royal Golden Eagle) no Brasil. Pode se candidatar quem concluiu a graduação entre de dezembro de 2023 e dezembro de 2025. A remuneração oferecida é de R$ 7.500,00. As candidaturas serão recebidas até o dia 13 de novembro pelo site oficial de carreiras(http://bit.ly/47hQBvA). Os trainees selecionados poderão passar por diversas áreas das empresas na Bahia (Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios).A primeira etapa do processo seletivo é online e as demais poderão ser presenciais, dependendo da fase.

PetroReconcavo lança capacitação

A PetroReconcavo promoverá uma capacitação em sustentabilidade voltada para pequenos e médios fornecedores das indústrias da Bahia. As inscrições já estão abertas no formulário de inscrição cujo link está disponível no fim deste texto. O curso começará no próximo dia 28 (terça-feira), às 9h, e poderão participar das aulas os atuais, ex e potenciais fornecedores da PetroReconcavo e de toda a cadeia de óleo & gás da região.O curso - que será realizado por via remota (via Microsoft Teams)- será realizado em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o SEBRAE, a CNI, a FIEB e também com especialistas do SENAI Cimatec, no âmbito do PROCOMPI – Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link: http://bit.ly/3KJYJgL

Supergasbras

A Supergasbras, empresa do grupo SHV Energy, líder mundial na distribuição de GLP abriu as inscrições para o seu Programa de Estágio em Salvador e Jequié. São 40 vagas em diversas áreas de atuação. Os estudantes com formatura prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2027 terão até o dia 31 de outubro para se inscrever no processo seletivo, que consiste em prova online, avaliação de competências e entrevistas com gestores. O endereço da página é: https://supergasbras.across.jobs/

