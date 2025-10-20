Vagas para Trainee 2026: salário de R$ 7.500 e oportunidades na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:00
Trainee 2026 da Bracell e MS Florestal
Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2026 da Bracell e MS Florestal – empresas do grupo RGE (Royal Golden Eagle) no Brasil. Pode se candidatar quem concluiu a graduação entre de dezembro de 2023 e dezembro de 2025. A remuneração oferecida é de R$ 7.500,00. As candidaturas serão recebidas até o dia 13 de novembro pelo site oficial de carreiras(http://bit.ly/47hQBvA). Os trainees selecionados poderão passar por diversas áreas das empresas na Bahia (Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios).A primeira etapa do processo seletivo é online e as demais poderão ser presenciais, dependendo da fase.
PetroReconcavo lança capacitação
A PetroReconcavo promoverá uma capacitação em sustentabilidade voltada para pequenos e médios fornecedores das indústrias da Bahia. As inscrições já estão abertas no formulário de inscrição cujo link está disponível no fim deste texto. O curso começará no próximo dia 28 (terça-feira), às 9h, e poderão participar das aulas os atuais, ex e potenciais fornecedores da PetroReconcavo e de toda a cadeia de óleo & gás da região.O curso - que será realizado por via remota (via Microsoft Teams)- será realizado em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o SEBRAE, a CNI, a FIEB e também com especialistas do SENAI Cimatec, no âmbito do PROCOMPI – Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link: http://bit.ly/3KJYJgL
Supergasbras
A Supergasbras, empresa do grupo SHV Energy, líder mundial na distribuição de GLP abriu as inscrições para o seu Programa de Estágio em Salvador e Jequié. São 40 vagas em diversas áreas de atuação. Os estudantes com formatura prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2027 terão até o dia 31 de outubro para se inscrever no processo seletivo, que consiste em prova online, avaliação de competências e entrevistas com gestores. O endereço da página é: https://supergasbras.across.jobs/
Inova Talentos
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 209 vagas abertas no programa Inova Talentos, iniciativa que aproxima profissionais de diferentes formações de projetos inovadores conduzidos por empresas do país. Com bolsas que chegam a R$ 12 mil, as oportunidades são destinadas a técnicos, graduandos, mestrandos e doutorandos das áreas de engenharia da computação, química, economia, administração, farmácia, biotecnologia, ciência de dados, entre outras. Os interessados devem entrar em contato com o IEL https://iel.pandape.infojobs.com.br/