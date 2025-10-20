Inscrições para concurso com salários de até R$ 3,6 mil em prefeitura baiana terminam nesta segunda (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:00
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Cairu, no sul da Bahia, terminam nesta segunda-feira (20), no site da Inaz do Pará, banca organizadora do certame. Vagas são para níveis médio e técnico. São 55 vagas e salários que variam entre R$ 1.870,00 e R$ 3.631,98.
As provas ocorrerão no dia 30 de novembro. Além das vagas imediatas haverá formação de cadastro reserva para mais convocações conforme a necessidade da administração municipal dentro do prazo de validade do certame.
Veja mais informações do concurso de Cairu
O valor da taxa de inscrição vai de R$ 70 a R$ 100.
O concurso será dividido nas seguintes etapas:
Prova objetiva: para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
Prova Discursiva: para Auditor Fiscal (eliminatório e classificatório);
Prova de títulos: somente para Auditor Fiscal e Agente Fazendário (classificatório);
Teste de Aptidão Física (TAF), Investigação Social, Avaliação Médica e Psicológica: Avaliações Específicas para Guarda Municipal.