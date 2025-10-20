OPROTUNIDADE

Feirão de emprego abre 800 vagas de emprego em Salvador e Camaçari; saiba como participar

Mais de 40 empresas participam da ação

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:24

Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

A Feira de Empregabilidade do Grau Técnico oferece mais de 800 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz em Salvador e Camaçari em três dias nesta semana: segunda (20), quarta (22) e sexta (24).

Ao todo, são mais de 40 empresas de diferentes setores, como SineBahia, CIEE, IEL, Votorantim Cimentos SESC e Brilux, entre outras. Para participar, basta comparecer com um documento de identificação com foto e currículo impresso.

Na capital baiana, o Feirão de Empregos será realizado em Cajazeiras, na segunda-feira, das 8h às 15h, na sede do Grau Técnico, localizada na Estrada da Paciência (ao lado da emergência de Cajazeiras 8).

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6