Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feirão de emprego abre 800 vagas de emprego em Salvador e Camaçari; saiba como participar

Mais de 40 empresas participam da ação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:24

Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

A Feira de Empregabilidade do Grau Técnico oferece mais de 800 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz em Salvador e Camaçari em três dias nesta semana: segunda (20), quarta (22) e sexta (24).

Ao todo, são mais de 40 empresas de diferentes setores, como SineBahia, CIEE, IEL, Votorantim Cimentos SESC e Brilux, entre outras. Para participar, basta comparecer com um documento de identificação com foto e currículo impresso.

Na capital baiana, o Feirão de Empregos será realizado em Cajazeiras, na segunda-feira, das 8h às 15h, na sede do Grau Técnico, localizada na Estrada da Paciência (ao lado da emergência de Cajazeiras 8).

Curiosidades sobre entrevista de emprego

Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por
É importante tomar cuidado com a postura durante a entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Alguns cuidados podem aumentar as chances de aprovação na entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Entrevista de emprego em outro idioma está cada vez mais comum diante do mercado de trabalho globalizado por Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
 Entrevista de emprego é a chance do profissional mostrar ao empregador por que ele é a melhor escolha  por
É importante estar preparado para a entrevista de emprego  por
1 de 6
Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por

Na quarta-feira (22), a feira será realizada no bairro de São Cristóvão, na Avenida São Cristóvão, próximo à sede da 49ª CIPM. Camaçari recebe a ação na sexta-feira (24), próximo do Centro Administrativo.

Leia mais

Imagem - Universidade Federal abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,9 mil

Universidade Federal abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,9 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até 13 mil

Prefeitura anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até 13 mil

Imagem - Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Tags:

Salvador Emprego Camaçari

Mais recentes

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
Imagem - Inscrições para concurso com salários de até R$ 3,6 mil em prefeitura baiana terminam nesta segunda (20)

Inscrições para concurso com salários de até R$ 3,6 mil em prefeitura baiana terminam nesta segunda (20)
Imagem - Inscrições para concurso com 160 vagas e salários de até R$ 7 mil encerram hoje (20) na Bahia

Inscrições para concurso com 160 vagas e salários de até R$ 7 mil encerram hoje (20) na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo
01

Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
02

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
04

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela