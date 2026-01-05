MERCADO EXTERNO

Entenda porque produtora de celulose com fábrica na Bahia tem certificações internacionais Kosher e Halal

Os reconhecimentos garantem que a empresa cumpre as exigências judaicas e islâmicas

Donaldson Gomes

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:09

Bracell possui uma de suas fábricas em Camaçari Crédito: Divulgação Acervo Bracell

A maioria das pessoas está habituada a ouvir falar sobre certificações como a ISO 9001, para gestão da qualidade; a ISO 14001, para gestão ambiental; e a ISO 45001, para gestão de saúde e segurança na prevenção de acidentes e doenças no local de trabalho. O setor florestal também possui certificações específicas, como o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) e o FSC (Forest Stewardship Council), voltadas para o manejo sustentável dos plantios e rastreabilidade do processo produtivo. Mas há também outras certificações que podem ser aplicadas a determinadas empresas do segmento, como é o caso da Bracell Bahia.

Por desenvolver celulose solúvel especial, também utilizada na fabricação de alimentos e medicamentos, a empresa detém duas certificações internacionais bastante específicas: a Kosher e a Halal, que são termos que definem as leis alimentares e costumes religiosos seguidos, respectivamente, por judeus e muçulmanos.

“Apesar de algumas semelhanças, essas certificações atendem a públicos religiosos distintos. Em comum, estão algumas regras relacionadas ao abate e consumo de animais, rastreabilidade dos insumos, aos métodos e boas práticas de fabricação, além de outros requisitos específicos”, diz Meryellen Oliveira, gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell Bahia. “Enquanto a certificação Kosher assegura que o desenvolvimento de ingredientes de determinados produtos alimentícios segue as leis alimentares judaicas ortodoxas, chamadas de kashrut, a certificação Halal garante que os alimentos foram produzidos de acordo com a jurisprudência islâmica”, explica.

De acordo com ela, como os clientes da Bracell estão presentes em todo o mundo, trabalhar com pessoas de diferentes culturas exige atenção aos detalhes na fabricação dos produtos. “São regras específicas que não se aplicam apenas ao alimento em si, mas também aos processos de fabricação, embalagem e transporte dos produtos, para assegurar que não haja influência de outros itens capazes de comprometer o rigoroso cumprimento das leis alimentares judaicas e islâmicas”, acrescenta.

A gerente pontua que a conquista e a manutenção dessas certificações são importantes para a Bracell, tanto para atender ao mercado externo quanto ao interno. “As certificações trazem vantagens competitivas, atestam o rigor de nosso processo de produção e contribuem para a ampliação de nosso mercado global”, informa Meryellen, lembrando que, composto por bilhões de pessoas em todo o mundo, o mercado muçulmano é bastante expressivo e precisa ser considerado nas estratégias de expansão de empresas com presença global.