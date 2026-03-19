Economia

Escala de trabalho pode mudar no Brasil e empresas já testam impacto em custos e produtividade

Setores de serviços projetam aumento de preços, enquanto testes em empresas mostram ganhos e desafios operacionais

Juliana Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2026 às 05:55

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

A mobilização social que tomou as redes e as ruas no último ano consolidou-se como uma das pautas mais sensíveis do Congresso Nacional. O que começou como um movimento digital capitaneado pelo grupo Vida Além do Trabalho (VAT) agora tramita formalmente como uma proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que propõe reduzir a jornada máxima de trabalho, atualmente fixada em 44 horas semanais pela Constituição, para 36 horas. A proposta gerou preocupação em setores intensivos em mão de obra, que preveem pressão inflacionária e aumento nos custos operacionais.



O xadrez político: o rito na Câmara e no Senado

O presidente da Câmara dos Deputados deu andamento institucional ao encaminhar a proposta de emenda à Constituição para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O colegiado agora analisa a admissibilidade constitucional da matéria. Se aprovada, o texto seguirá para uma Comissão Especial antes de enfrentar o Plenário, onde exige o apoio de 308 deputados em dois turnos.



No Senado, o tema está em estágio mais avançado de tramitação. A PEC 148/2015, que trata de teor semelhante, avançou na CCJ em dezembro de 2025 e está pronta para a pauta do Plenário. A tramitação simultânea nas duas Casas sinaliza que, independentemente do texto final, o modelo de jornada de trabalho brasileiro passará por uma das mudanças mais relevantes na jornada de trabalho desde a Constituição de 1988.



O dilema da produtividade vs. custo Brasil

Paulo Solmucci, presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), tem sido o porta-voz do setor de serviços e turismo. “A conta é matemática. Uma redução drástica sem contrapartida de produtividade eleva o custo laboral em cerca de 20%. Isso será repassado ao consumidor. Estimamos uma alta de 7% a 8% no preço final do cardápio”, afirmou em entrevista recente ao UOL.



"A conta é matemática. Uma redução drástica sem contrapartida de produtividade eleva o custo laboral em cerca de 20%. Isso será repassado ao consumidor. Estimamos uma alta de 7% a 8% no preço final do cardápio", afirmou em entrevista recente ao UOL. Paulo Solmucci Presidente da Abrasel

O laboratório do varejo

Nem todo o setor empresarial mantém uma visão monolítica. O Grupo Savegnago, rede relevante do setor supermercadista, implementou testes com a escala 5x2 em unidades selecionadas. Os resultados, embora preliminares, revelam um cenário de equilíbrio complexo.



Retenção: houve queda na rotatividade (turnover), reduzindo gastos com novos treinamentos.



Custo operacional: o custo inicial subiu devido à necessidade de novas contratações para cobrir as folgas.