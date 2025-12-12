Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 150 mil brasileiros ainda não sacaram o PIS/Pasep 2025; prazo termina em breve

Após data, o dinheiro retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:32

Dinheiro pode ser resgatado
Dinheiro pode ser resgatado Crédito: Shutterstock

Mais de 154 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, ainda não sacaram o benefício, segundo o Ministério do Trabalho. Ao todo, R$ 161 milhões seguem parados à espera dos beneficiários.

O abono, no valor de até um salário-mínimo, é pago anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem aos critérios do programa. 

Consultar PIS/PASEP

Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução
1 de 4
Consultar saldo de cotas PIS/PASEP por Reprodução

Têm direito ao benefício aqueles que:

trabalharam por no mínimo 30 dias em 2023;

receberam em média até dois salários-mínimos mensais;

estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais/eSocial.

A consulta sobre banco de pagamento, valores disponíveis e possíveis abonos de anos anteriores pode ser feita no app Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Assim como em 2024, o calendário de 2025 é unificado, com pagamentos organizados conforme o mês de nascimento do trabalhador. A última leva, destinada aos nascidos em novembro e dezembro, foi liberada em agosto.

O prazo para sacar o valor termina em 27 de dezembro. Após essa data, o dinheiro retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Mesmo assim, ainda é possível solicitar o resgate posteriormente, mas o pedido passa a ser feito diretamente nos canais do Ministério do Trabalho.

Tags:

Pis/pasep

Mais recentes

Imagem - Inscrições para programa de estágio da Vivo terminam nesta sexta-feira (12)

Inscrições para programa de estágio da Vivo terminam nesta sexta-feira (12)
Imagem - Salários de até R$ 2,5 mil: SIMM tem 569 vagas em Salvador nesta sexta (12)

Salários de até R$ 2,5 mil: SIMM tem 569 vagas em Salvador nesta sexta (12)
Imagem - Sesc oferece Ensino Médio a distância com duas opções de qualificação profissional

Sesc oferece Ensino Médio a distância com duas opções de qualificação profissional

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil