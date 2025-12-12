ATENÇÃO

Mais de 150 mil brasileiros ainda não sacaram o PIS/Pasep 2025; prazo termina em breve

Após data, o dinheiro retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:32

Dinheiro pode ser resgatado Crédito: Shutterstock

Mais de 154 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, ainda não sacaram o benefício, segundo o Ministério do Trabalho. Ao todo, R$ 161 milhões seguem parados à espera dos beneficiários.

O abono, no valor de até um salário-mínimo, é pago anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem aos critérios do programa.

Têm direito ao benefício aqueles que:

trabalharam por no mínimo 30 dias em 2023;

receberam em média até dois salários-mínimos mensais;

estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais/eSocial.

A consulta sobre banco de pagamento, valores disponíveis e possíveis abonos de anos anteriores pode ser feita no app Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Assim como em 2024, o calendário de 2025 é unificado, com pagamentos organizados conforme o mês de nascimento do trabalhador. A última leva, destinada aos nascidos em novembro e dezembro, foi liberada em agosto.