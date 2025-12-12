Mais de 150 mil brasileiros ainda não sacaram o PIS/Pasep 2025; prazo termina em breve

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:32
Mais de 154 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, ainda não sacaram o benefício, segundo o Ministério do Trabalho. Ao todo, R$ 161 milhões seguem parados à espera dos beneficiários.
O abono, no valor de até um salário-mínimo, é pago anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem aos critérios do programa.
Consultar PIS/PASEP
trabalharam por no mínimo 30 dias em 2023;
receberam em média até dois salários-mínimos mensais;
estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais/eSocial.
A consulta sobre banco de pagamento, valores disponíveis e possíveis abonos de anos anteriores pode ser feita no app Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.
Assim como em 2024, o calendário de 2025 é unificado, com pagamentos organizados conforme o mês de nascimento do trabalhador. A última leva, destinada aos nascidos em novembro e dezembro, foi liberada em agosto.
O prazo para sacar o valor termina em 27 de dezembro. Após essa data, o dinheiro retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Mesmo assim, ainda é possível solicitar o resgate posteriormente, mas o pedido passa a ser feito diretamente nos canais do Ministério do Trabalho.