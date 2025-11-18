Acesse sua conta
Ministério de Portos e Aeroportos premia Wilson Sons com Selo Diamante de Sustentabilidade 2025

Companhia que opera Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador) recebeu o reconhecimento mais elevado por práticas ESG

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:31

Tecon Salvador é operado pela Wilson Sons Crédito: Divulgação

A Wilson Sons, companhia que opera o Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador), foi premiada, este mês, com o Selo Diamante de Sustentabilidade 2025 pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor).

O reconhecimento, na mais alta categoria do prêmio, atesta o compromisso da companhia com as melhores práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) e destaca a vanguarda operacional do Tecon Salvador. O terminal, que possui o maior índice de eletrificação operacional do Brasil e conta com a maior frota de TTs (Tratores de pátio) elétricos, é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do Brasil, sendo um polo de atração de investimentos e novos negócios que conecta o País ao comércio global a partir da Bahia.

A companhia vem ampliando a adoção de novas tecnologias e práticas sustentáveis, buscando a segurança, a eficiência e a sustentabilidade das operações, assim como a consolidação de programas sociais. A empresa também tem conduzido diferentes estudos para implementar inovações que reduzam o consumo de combustíveis e energia elétrica.

Essa premiação demonstra a contribuição da companhia para a descarbonização e o crescimento sustentável, alinhada às metas globais de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Pacto pela Sustentabilidade do setor portuário.

"Com a adesão ao pacto e agora o reconhecimento do Selo Diamante, reafirmamos o compromisso da Wilson Sons com a sustentabilidade, reforçando nossa estratégia de aplicar as melhores práticas ESG na condução dos negócios”, afirma o CEO da Wilson Sons, Arnaldo Calbucci.

Reconhecida pela sua ampla experiência de mais de 187 anos, a Wilson Sons tem abrangência nacional e oferece soluções completas para mais de 5 mil clientes, incluindo armadores, importadores e exportadores, indústria de energia offshore, projetos de energia renovável, setor do agronegócio, além de outros participantes em diversos segmentos da economia.

