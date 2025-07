REUNIÃO EM GENEBRA

Na OMC, Brasil diz que tarifas não podem ser usadas contra soberania

Diplomata brasileiro criticou o uso de “medidas comerciais unilaterais como instrumento de interferência em assuntos internos de outros países

Representando o governo brasileiro na reunião do Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Philip Fox-Drummond Gough, criticou o uso de “medidas comerciais unilaterais como instrumento de interferência nos assuntos internos de outros países”.>