BALANÇO POSITIVO

Projetos de empreendedorismo capacitaram cerca de 180 pessoas na Bahia

Empreendedoras Braskem, Ponto da Moda e Miniempresa na Comunidade foram realizados gratuitamente

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:25

No mês das mães, a segunda edição da Feira do Empreendedorismo Comunitário movimentou unidade Q1 da Braskem, no Polo de Camaçari Crédito: Divulgação/Ruth Oliveira

O caminho para a autonomia financeira ficou mais curto para 179 moradores de Salvador, Camaçari e Dias d’Ávila que participaram dos projetos de capacitação ao empreendedorismo, patrocinados pela Braskem em 2025. Juntos, o Empreendedoras Braskem, Ponto da Moda e Miniempresa na Comunidade ofereceram conhecimento teórico e prático para os participantes abrirem os próprios negócios.

Uma destas pessoas foi a confeiteira Valdívia Magalhães, certificada pelo Empreendedoras Braskem. O projeto capacitou 47 moradoras de Camaçari para o empreendedorismo e livre iniciativa, desenvolvendo competências nas áreas de Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas. Ao todo, foram 60 horas de aprendizagem em 20 encontros semanais. Durante as aulas práticas, as participantes puderam aprimorar seus próprios produtos, elaborando relatórios e calculando lucro, passando por toda a experiência de ter um empreendimento na prática.

“Eu já trabalhava como confeiteira há mais de 10 anos, mas o projeto me abriu os olhos, principalmente para a valorização de meu trabalho, a precificação real do produto. Além disso, o projeto nos incentiva a crescer e ir além do que a gente pensava ser possível. O Empreendedoras foi fundamental para meu negócio”, ressalta Valdívia.

O Miniempresa na Comunidade, por sua vez, certificou 103 moradores de Camaçari e Dias d’Ávila, possibilitando que criassem suas empresas do zero. O projeto é realizado pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), com patrocínio da Braskem e outras empresas do Polo. Durante as 52 horas de aulas do curso, os participantes puderam, a partir do conhecimento técnico apresentado, colocar a mão na massa e criar seus próprios produtos, passando por toda a experiência de ter um empreendimento de verdade.

Juliete Moura, uma das participantes do projeto, conta que vendia doces na rua, utilizando um carrinho de mão, e menos de um mês após a conclusão do projeto, já estava com sua loja física, a “Delícias da Ju”, no Centro de Camaçari. “O projeto ampliou minha visão sobre tudo o que eu pensava saber sobre empreendedorismo, especialmente a precificação dos produtos. Hoje a loja está indo bem, as vendas aumentaram e meu plano agora é ir para um lugar maior, onde eu possa produzir e vender no mesmo local”, revela.

A gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, destaca o poder transformador das iniciativas empreendedoras e a importância da capacitação. “O desenvolvimento e a transformação das vidas das pessoas são resultados diretos dessas ações e, por isso, seguimos apoiando projetos que incentivem e fortaleçam o empreendedorismo e o desenvolvimento das comunidades”, destacou.

Vocação econômica - Realizado no Uruguai, bairro de Salvador que abriga 22 fábricas do Condomínio Bahia Têxtil, o Ponto da Moda promoveu em 2025 mais uma edição do curso de operador polivalente do setor de confecções. O projeto certificou 29 novos profissionais para atuarem nas diferentes máquinas de costura utilizadas pela indústria têxtil ou mesmo empreender no ramo.

Ao longo das 240 horas de aula, os participantes desenvolveram competências nas áreas de Costura Industrial, Desenho Técnico, Empreendedorismo e Sustentabilidade. O projeto possui uma taxa de empregabilidade de 47% entre os egressos, muitos dos quais passaram a atuar nas fábricas instaladas dentro do próprio Condomínio Bahia Têxtil.

Uma das certificadas desta edição foi Zoane Almeida. Mesmo começando o curso sem nenhum conhecimento sobre costura, ela diz que agora se sente pronta para o mercado. “Parei de trabalhar há nove anos para cuidar de minha filha, e agora quero me recolocar profissionalmente. O curso foi fundamental para minha meta em 2026, que é conseguir um trabalho, e hoje me sinto segura para correr atrás do meu objetivo”, pontuou.

Realizado pela Lavoro Brasil, com patrocínio da Braskem, o Ponto do Moda tem apoio do Condomínio Bahia Têxtil, do Arranjo Produtivo Local de Confecções da Bahia (APL Confec-BA), do Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest), Ministério da Cultura e Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC).

Oportunidade de negócios - Outra ação da Braskem voltada a estimular a geração de renda é a Feira do Empreendedorismo Comunitário. A segunda edição da iniciativa foi realizada em maio do ano passado, na unidade Q1, no Polo Industrial de Camaçari. Na oportunidade 21 empreendedoras de Camaçari, Simões Filho, Candeias e Dias d’Ávila puderam comercializar seus produtos. A data do evento foi escolhida por ser próxima ao Dia dos Mães, potencializando as vendas. No total, foram comercializados na feira mais de R$ 7,3 mil, gerando renda e visibilidade para as empreendedoras.