Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631

Reajuste é de 7,44% em relação ao salário mínimo



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 21:23

Salário mínimo para 2026 Crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

O Projeto da Lei Orçamentária de 2026, enviado pelo Executivo na noite desta sexta-feira (29) ao Congresso, prevê salário mínimo para 2026 de R$ 1.631 - R$ 1 mais alto do que os R$ 1.630 propostos em 15 de abril deste ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O novo valor representará um aumento de 7,44% em relação ao piso atual (R$ 1.518).

A alta obedece à regra aprovada no fim do ano passado, que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior.

Pela regra atual, o salário mínimo subirá o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2025, 4,78%, mais o crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) de 2024, o que daria valorização de 8,18%. No entanto, há um limite de crescimento de 2,5% acima da inflação, que reduz o reajuste para 7,44%.



De acordo com o governo federal, o valor final do salário mínimo em 2026 pode ficar ainda maior, caso o INPC até novembro suba mais que o esperado. Com base na inflação acumulada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, o governo enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro.

O projeto do Orçamento do próximo ano, enviado ao Congresso Nacional nesta sexta, teve alterações em relação às estimativas de crescimento econômico na comparação com os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tramita desde abril. A projeção de aumento do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos) em 2026 foi reduzida de 2,5%, na LDO, para 2,44% no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA).

A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como índice oficial de inflação, subiu, de 3,5% para 3,6% para o próximo ano.