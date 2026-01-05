OPORTUNIDADES

Senai vai oferecer mais de 2,5 mil vagas para jovens aprendizes na Bahia no primeiro semestre

Iniciativa contempla metodologias inovadoras e aulas em ambientes simulados em diversos setores, como automação industrial, programação, construção civil e panificação

Donaldson Gomes

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:34

Estudantes podem ter aulas que simulam diversos ambientes Crédito: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vai oferecer 40,2 mil vagas para aprendizes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal no primeiro semestre de 2026, junto com as indústrias parceiras. Na Bahia, serão ofertadas 2.565 vagas para formações como Assistente em Análise de Dados; Confeccionador de Calçados; Costureiro Industrial do Vestuário; Eletricista Industrial; e Operador de Sistemas de Telefonia e Comunicação de Dados.

As formações são gratuitas e uma oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho, adquirindo experiência prática em indústrias. Os participantes precisam ter entre 14 e 24 anos. Para mais informações sobre o programa de aprendizagem, basta clicar aqui.

CONFIRA ABAIXO TODAS AS VAGAS PREVISTAS