Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Senai vai oferecer mais de 2,5 mil vagas para jovens aprendizes na Bahia no primeiro semestre

Iniciativa contempla metodologias inovadoras e aulas em ambientes simulados em diversos setores, como automação industrial, programação, construção civil e panificação

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:34

Estudantes podem ter aulas que simulam diversos ambientes  Crédito: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vai oferecer 40,2 mil vagas para aprendizes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal no primeiro semestre de 2026, junto com as indústrias parceiras. Na Bahia, serão ofertadas 2.565 vagas para formações como Assistente em Análise de Dados; Confeccionador de Calçados; Costureiro Industrial do Vestuário; Eletricista Industrial; e Operador de Sistemas de Telefonia e Comunicação de Dados.

As formações são gratuitas e uma oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho, adquirindo experiência prática em indústrias. Os participantes precisam ter entre 14 e 24 anos. Para mais informações sobre o programa de aprendizagem, basta clicar aqui

CONFIRA ABAIXO TODAS AS VAGAS PREVISTAS

Fonte: Senai Crédito: Reprodução

Mais recentes

Imagem - Entenda porque produtora de celulose com fábrica na Bahia tem certificações internacionais Kosher e Halal

Entenda porque produtora de celulose com fábrica na Bahia tem certificações internacionais Kosher e Halal
Imagem - Empresa de celulose abre inscrições para Programa de Estágio; há 31 vagas em diferentes áreas

Empresa de celulose abre inscrições para Programa de Estágio; há 31 vagas em diferentes áreas
Imagem - Concurso com salários de até R$ 30,8 mil

Concurso com salários de até R$ 30,8 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário
02

Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão
04

O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão