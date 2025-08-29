Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz

Segundo Aneel, motivo é a necessidade de acionamento de usinas termelétricas

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Tharsila Prates

  • Agência Brasil

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:40

Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz
Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) que será mantida a bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz devido à necessidade de acionamento de usinas termelétricas. Com isso, as contas permanecerão com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em setembro.

Ainda segundo a Aneel, o uso maior das térmicas é necessário por causa da falta de chuvas nos reservatórios das usinas hidrelétricas.

“As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, explicou a agência.

Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2.

Mais recentes

Imagem - Como sair do vermelho? Veja 5 dicas simples

Como sair do vermelho? Veja 5 dicas simples
Imagem - Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631

Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631
Imagem - Eletrobras tem processo seletivo com 108 vagas em diversas áreas de trabalho

Eletrobras tem processo seletivo com 108 vagas em diversas áreas de trabalho

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua