PATAMAR 2

Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz

Segundo Aneel, motivo é a necessidade de acionamento de usinas termelétricas



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:40

Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) que será mantida a bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz devido à necessidade de acionamento de usinas termelétricas. Com isso, as contas permanecerão com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em setembro.

Ainda segundo a Aneel, o uso maior das térmicas é necessário por causa da falta de chuvas nos reservatórios das usinas hidrelétricas.

“As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, explicou a agência.