OPORTUNIDADE

Eletrobras tem processo seletivo com 108 vagas em diversas áreas de trabalho

Vagas estão distribuidas em mais de 15 estados

Yan Inácio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:00

Eletrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Eletrobras está com processo seletivo aberto com 108 vagas para atuar em diversas áreas de trabalho em subsidiárias em mais de 15 estados. As inscrições podem ser feitas no site da plataforma Gupy, cada cargo tem uma data limite específica.

As oportunidades são para carreiras como advogado, analista de almoxarifado, analista de arquitetura e governança de tecnologia da informação, analista de auditoria, analista de comunicação, analista de contabilidade, analista de controladoria, analista de gestão financeira, analista de gestão regulatória, técnico de manutenção, técnico eletricista.

A vagas estão distribuídas em diversos estados, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Piauí, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, dentre outros estados brasileiros.

Os aprovados receberão um pacote de benefícios que inclui vale-transporte, auxílio-alimentação/refeição, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-creche e pré-escola (até seis anos para dependentes). A empresa também possui programas de desenvolvimento interno, como a universidade corporativa.