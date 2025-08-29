Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eletrobras tem processo seletivo com 108 vagas em diversas áreas de trabalho

Vagas estão distribuidas em mais de 15 estados

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:00

Eletrobras
Eletrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Eletrobras está com processo seletivo aberto com 108 vagas para atuar em diversas áreas de trabalho em subsidiárias em mais de 15 estados. As inscrições podem ser feitas no site da plataforma Gupy, cada cargo tem uma data limite específica.

As oportunidades são para carreiras como advogado, analista de almoxarifado, analista de arquitetura e governança de tecnologia da informação, analista de auditoria, analista de comunicação, analista de contabilidade, analista de controladoria, analista de gestão financeira, analista de gestão regulatória, técnico de manutenção, técnico eletricista.

A vagas estão distribuídas em diversos estados, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Piauí, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, dentre outros estados brasileiros.

Leia mais

Imagem - Universidade abre concurso sem prova e salários de até R$ 2.653,22

Universidade abre concurso sem prova e salários de até R$ 2.653,22

Imagem - Prefeitura prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 6.075,67

Prefeitura prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 6.075,67

Imagem - Prefeitura abre concurso com salário inicial de até R$ 9,3 mil

Prefeitura abre concurso com salário inicial de até R$ 9,3 mil

Os aprovados receberão um pacote de benefícios que inclui vale-transporte, auxílio-alimentação/refeição, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-creche e pré-escola (até seis anos para dependentes). A empresa também possui programas de desenvolvimento interno, como a universidade corporativa.

As contratações serão para áreas operacionais, de manutenção e operação, com posições efetivas e feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Eletrobras foi privatizada em 2022, por isso, não realiza mais concursos públicos desde então.

Mais recentes

Imagem - Como sair do vermelho? Veja 5 dicas simples

Como sair do vermelho? Veja 5 dicas simples
Imagem - Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631

Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631
Imagem - Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz

Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua