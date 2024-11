Gastronomia

Summit Nexxo vai reunir líderes do segmento de alimentos e bebidas

Evento vai discutir temas importantes para o setor como desafios da gestão e inovações tecnológicas para o setor

Aumentar a lucratividade e impulsionar o crescimento das empresas do segmento de alimentos e bebidas é o objetivo do Summit Nexxo, evento que vai reunir mais de 150 líderes desta área, nesta quarta (06) e quinta-feira (07), no Auditório do Sebrae, no Costa Azul. Promovido pela hub.nexxo – Soluções Empresarias, empresa que faz a gestão de mais de 500 restaurantes em todo o pais, o encontro “é uma oportunidade para os participantes acessarem insights estratégicos, ampliarem seu networking e se capacitarem para enfrentar os desafios da gestão e inovação no setor”, como explica o CEO da empresa e criador do Summit, Paulo Almeida Neto.