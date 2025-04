educação

4 dicas para montar uma redação dissertativa-argumentativa

Esse tipo de texto costuma ser cobrado no Enem e nos vestibulares

O texto dissertativo-argumentativo, que defende uma ideia com argumentos, opinião e explicações fundamentadas, costuma ser cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares. Resumidamente, a redação dissertativa-argumentativa divide-se em três etapas: >

Introdução (em que se apresenta a tese);

Desenvolvimento (espaço por excelência para arrolamento de argumentos);

Conclusão (encerramento do texto em consonância com a tese defendida por meio dos argumentos arrolados). >

Confira, abaixo, algumas dicas para estruturar a redação dissertativa-argumentativa e alcançar a nota máxima! >

1. Importância do título

O título é a carteira de identidade do texto e deve conter, de forma concisa, a ideia central do texto, de forma sedutora e natural. Use com equilíbrio trocadilhos e recursos poéticos. Títulos genéricos como “As eleições no Brasil”, além de não serem atraentes, não delimitam o tema. Vale a pena “praticar” títulos, mesmo quando o modelo de prova que você fará não o exigir. >

2. Epígrafe

Nenhuma prova de redação a exige. No entanto, atribui elegância intelectual ao texto. Prefira versos da MPB ou de poemas, trocadilhos bem-feitos, provérbios e citações que não pertençam ao senso comum etc. >

Em tempo: não se esqueça das aspas e da referência ao autor (Carlos Drummond de Andrade, provérbio popular nordestino etc.). >

3. Argumentação

Abaixo, veja alguns cuidados para ter na argumentação da sua redação: >

a) Exemplificação

Exemplos compõem a argumentação. Deve-se evitar, portanto, apenas os citar, ou simplesmente fazer listas, sem que haja análise ou ao menos concatenação minimamente clara com o que se pretende expor e/ou provar. >

b) Argumentação histórica

Referências pontuais, linhas do tempo e outros procedimentos fortalecem a argumentação , à medida que demonstram conhecimento e leitura abrangente, diacrônica sobre o tema. Referências temporais ou de conteúdo incorretas devem ser evitadas. Já as referências temporais abrangentes ou aproximadas (desde que claramente anunciadas, e não para maquiar imprecisões ou “enganar” o leitor) não contaminam a argumentação. >

c) Constatação

Uma constatação não deve ser confundida com senso comum ou lugar comum, sendo fruto da observação crítica do autor do texto. >

d) Comparação

Aqui também, como no caso da exemplificação, deve-se evitar fazer listas, sem que haja análise ou ao menos concatenação minimamente clara com o que se pretende expor e/ou provar. >

Estruturar a redação de forma clara e objetiva garante uma comunicação mais eficaz Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

e) Testemunho e argumento de autoridade

Em ambos os casos, deve-se evitar a simples citação, sem comentários, sem análise. Tanto o testemunho quanto o argumento de autoridade não são meros enxertos ou mesmo soluções para argumentações fracas. Ao contrário, devem fortalecer a argumentação do autor do texto, ou seja, você. >

f) Argumento de comprovação ou baseado em provas concretas

Apoia-se em dados, fatos comprovados, pesquisas, estatísticas. >

g) Argumento por raciocínio lógico

Por meio do percurso de causa e efeito, visa convencer (no caso de uma prova /de um concurso, não necessariamente persuadir) o leitor de que se tem razão. >

h) Argumento por consenso

Trata-se de proposições universalmente aceitas, as quais, entretanto, não devem ser confundidas com o senso comum e precisam ser comprovadas. >

4. Conclusão

Abaixo, veja algumas formas de concluir a sua redação dissertativa-argumentativa: >

a) Síntese

Mais adequada para textos expositivos, consiste em resumir/sintetizar/condensar as ideias apresentadas/defendidas no texto. >

b) Retomada da tese

Sem apelar para a redundância/repetição da tese, confirma a ideia central, isto é, a tese apresentada no início do texto . >

c) Encaminhamento de soluções

A partir das questões levantadas na discussão, propõe encaminhamentos, isto é, possíveis soluções para essas mesmas questões. Não se trata de soluções alheias à realidade, muito menos desconectadas do que foi discutido/apresentado no texto. >

d) Pergunta retórica