ESCRITA

4 dicas para se preparar para a redação do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Para garantir uma boa pontuação na prova, que é uma porta de entrada para o acesso ao ensino superior no Brasil, é essencial dominar a construção da redação dissertativa-argumentativa.

Esse tipo de texto exige iniciar com uma introdução clara do tema, desenvolver argumentos bem fundamentados e incluir referências externas que fortaleçam a discussão e a proposta de solução, sempre respeitando os direitos humanos.

1. Escrevendo uma boa redação para o Enem

A professora de redação do Curso Anglo, Daniela Toffoli, explica que, para elaborar um bom texto , é importante evitar clichês e frases prontas, para que o conteúdo seja original. “Neste sentido, é importante usar um vocabulário rico, com variedade de palavras, evitar repetição, ser específico, exemplificar suas ideias para torná-las mais autênticas, reler e revisar”, recomenda.

Ela complementa que usar modelo pronto pode ajudar; no entanto, é preciso ter cuidado com esse tipo de “solução mágica”, uma vez que essas estruturas tendem a ser genéricas e previsíveis e isso pode fazer com que a redação do aluno não se destaque entre as demais, resultando em uma nota mais baixa.