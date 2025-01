educação

5 filmes para reconhecer diferentes sotaques do inglês

Especialista indica produções que ajudam a aprimorar a compreensão do idioma

Aprender inglês envolve mais do que memorizar palavras e regras gramaticais. Para realmente dominar o idioma, é importante compreender as diferentes variações de sotaques e expressões regionais. Filmes podem ser grandes aliados nesse processo, oferecendo uma experiência imersiva e divertida.

“Assistir a filmes em inglês é uma maneira prática de treinar o listening (compreensão oral) e ampliar o vocabulário”, afirma Claudia Peruccini, gerente pedagógica da Red Balloon. Ela sugere que as crianças e os adolescentes comecem com o áudio original e legendas em inglês. Conforme a compreensão melhora, é possível desativar as legendas para um desafio maior. Pausar, voltar e anotar expressões desconhecidas são técnicas eficazes para fixar o aprendizado.

1. Enola Holmes (sotaque britânico)

2. P.S. Eu te amo (sotaque irlandês)

3. Procurando Nemo (sotaque australiano)

4. Valente (sotaque escocês)

5. Ratatouille (sotaque francês-americano)

A animação apresenta um jovem rato chamado Remy, que sonha em se tornar chef em Paris. Ao se unir com o cozinheiro Linguini, ele desafia as expectativas e busca provar seu talento na alta gastronomia. O filme é uma ótima oportunidade para reconhecer diferentes sotaques do inglês , como nos diálogos com personagens parisienses, além do sotaque americano de Remy, que cria um contraste divertido e culturalmente rico.