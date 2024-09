VESTIBULARES

7 dicas para utilizar os simulados de forma efetiva nos estudos

Para se preparar de forma adequada para o Enem e para os diversos vestibulares, a individualidade é peça-chave nesse processo. Nesse sentido, as necessidades, a rotina e os objetivos de cada vestibulando precisam ser considerados no caminho rumo à aprovação.

Importância dos simulados

1. Fortaleça sua base teórica

Para evitar o sentimento de desmotivação ao olhar para as questões e perceber que não se compreende nada – ou muito pouco – do conteúdo, é essencial que a teoria esteja fixa na memória do aluno. Assistir a videoaulas, fazer resumos e mergulhar em leituras são excelentes exemplos de como fortalecer a base teórica.

2. Utilize provas anteriores como referência

Para obter bons resultados no vestibular, utilize provas dos anos anteriores para fazer os simulados. Leia as questões, estude por meio delas e tente respondê-las, pois, geralmente, as perguntas seguem o mesmo formato. Isso permite que você se acostume com o estilo do exame, evitando surpresas no dia da avaliação.