educação

Entenda a importância do livro didático na educação

Ele é indispensável para a formação dos estudantes em diferentes fases do aprendizado

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), a ampliação do investimento no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) chegou a R$ 2,1 bilhões em 2024, valor 79% maior do que foi investido para o ano letivo de 2023, segundo levantamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC. Durante o ano letivo de 2024, o programa distribuiu 194,6 milhões de exemplares, visando atender mais de 31 milhões de estudantes em todo o país . >