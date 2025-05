EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

Estudantes da rede pública terão inscrição automática no Enem

Isenção da taxa de inscrição também está garantida para esses alunos

Estudantes da rede pública que concluem o ensino médio em 2025 serão automaticamente inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nas redes sociais nesta quinta-feira (22). >

As inscrições do Enem abrem em 29 de maio e vão até 6 de junho e devem ser feitas na Página do Participante, no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para alunos de escolas públicas será necessário apenas confirmar a inscrição e escolher a opção por inglês ou espanhol nas provas de línguas.>