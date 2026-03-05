EDUCAÇÃO

Inscrições para programa gratuito de alfabetização de jovens e adultos são prorrogadas até sexta (6)

Veja onde se inscrever; Brasil possui 9,3 milhões de pessoas analfabetas — a maioria com mais de 40 anos

Mariana Rios

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:59

Últimos dias para se inscrever no Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos Crédito: Divulgação

Foram prorrogadas até esta sexta-feira (6) as inscrições para o primeiro semestre de 2026 do Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs. Totalmente gratuito, o programa está presente em 21 unidades nas regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste e já alfabetizou mais de 2 mil pessoas desde 2018.

Voltada a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na idade regular ou que enfrentam dificuldades de leitura e escrita, a iniciativa adota uma metodologia prática e conectada ao dia a dia dos alunos, promovendo autonomia, inclusão social e novas oportunidades. Em Salvador, as inscrições pode ser feitas na Estácio (no Stiep) ou na modalidade on-line neste link.

Além da parceria com Estácio e Wyden, o programa conta com o apoio do Instituto Equatorial, iniciativa social do Grupo Equatorial, que fortalece as ações nas unidades do Maranhão (Imperatriz), Pará (Ananindeua), Amapá, Piauí, Goiás e Alagoas. A colaboração amplia o alcance do projeto, especialmente em territórios de maior vulnerabilidade social.

Segundo dados da Pnad 2023, do IBGE, o Brasil ainda possui 9,3 milhões de pessoas analfabetas — a maioria com mais de 40 anos —, cenário que reforça a urgência de iniciativas como esta.

Sobre o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos

Lançado em 2018, o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs é uma iniciativa de impacto social que busca combater o analfabetismo e promover a inclusão educacional. Oferecido gratuitamente em parceria com instituições de ensino superior e organizações da sociedade civil, o programa está presente atualmente em 21 unidades no Brasil e já alfabetizou mais de 2 mil pessoas. Saiba mais em Inscrição - Programa de Alfabetização e Letramento.

O Instituto Yduqs é o braço de responsabilidade social do grupo educacional Yduqs. Atua no desenvolvimento de projetos de alto impacto nas áreas de Educação, Desenvolvimento Social, Saúde e Meio Ambiente, com foco na construção de um legado sustentável. Suas iniciativas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e incluem ações como a alfabetização de jovens e adultos, além do apoio a projetos culturais e esportivos.