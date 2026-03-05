Acesse sua conta
Rede de cinemas encherá baldes de pipoca de até 10 litros por R$ 19 em Salvador

Segunda edição da ação promocional ocorre neste domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:57

Promoção Traga seu Balde, da rede Cinemark
Promoção Traga seu Balde, da rede Cinemark Crédito: Divulgação

A rede de cinema Cinemark traz de volta uma ação promocional para celebrar o Dia da Pipoca, que acontece no domingo (8). Qualquer recipiente levado pelo público ao cinema será enchido em até 10 litros de pipoca pelo valor único de R$ 19. A promoção é válida para unidades da rede em todo o Brasil. Em Salvador e Região Metropolitana, a ação acontece no Salvador Shopping e Boulevard Shopping Camaçari. 

A ação Traga Seu Balde incentiva clientes a levarem qualquer tipo de recipiente próprio. Eles devem estar higienizados e serem impermeáveis. Durante a promoção do ano passado, diferentes tipos de vasilhames foram levados pelo público, desde máquina de lavar, cooler, piscina infantil inflável e sacolas de diferentes tamanhos. A rede afirma ter vendido 31 toneladas de pipoca, o equivalente a 720 mil litros.

A promoção não permite refil e nem reabastecimento fracionado. Caso o recipiente levado pelo cliente tenha capacidade inferior a 10 litros, ele será preenchido até o limite apenas uma vez. A única pipoca válida será a pipoca salgada com a possibilidade de incluir topping sabor manteiga.

A pré-venda da pipoca está disponível a partir desta quinta-feira (5), apenas nos canais on-line (site e app). A retirada só poderá ser realizada no domingo (8). 

