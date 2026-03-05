DIA DA PIPOCA

Rede de cinemas encherá baldes de pipoca de até 10 litros por R$ 19 em Salvador

Segunda edição da ação promocional ocorre neste domingo (8)

Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:57

Promoção Traga seu Balde, da rede Cinemark Crédito: Divulgação

A rede de cinema Cinemark traz de volta uma ação promocional para celebrar o Dia da Pipoca, que acontece no domingo (8). Qualquer recipiente levado pelo público ao cinema será enchido em até 10 litros de pipoca pelo valor único de R$ 19. A promoção é válida para unidades da rede em todo o Brasil. Em Salvador e Região Metropolitana, a ação acontece no Salvador Shopping e Boulevard Shopping Camaçari.

A ação Traga Seu Balde incentiva clientes a levarem qualquer tipo de recipiente próprio. Eles devem estar higienizados e serem impermeáveis. Durante a promoção do ano passado, diferentes tipos de vasilhames foram levados pelo público, desde máquina de lavar, cooler, piscina infantil inflável e sacolas de diferentes tamanhos. A rede afirma ter vendido 31 toneladas de pipoca, o equivalente a 720 mil litros.

Pipoca de cinema em casa: o truque não é a manteiga, nem o sal 1 de 10

A promoção não permite refil e nem reabastecimento fracionado. Caso o recipiente levado pelo cliente tenha capacidade inferior a 10 litros, ele será preenchido até o limite apenas uma vez. A única pipoca válida será a pipoca salgada com a possibilidade de incluir topping sabor manteiga.