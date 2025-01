EDUCAÇÃO DIGITAL

Pesquisa revela: 11% das mulheres sofrem assédio digital

O estudo realizado pela Plan Internacional em nove países mostra que a violência de gênero ocorre com mais frequência no Facebook, Instagram e Whatsapp

Com o crescimento das redes sociais e a maior exposição da imagem, este é um problema recorrente que não pode ser ignorado, pois atinge mulheres de todas as idades, raças e classes sociais. Além do desconforto gerado pelo recebimento de conteúdo indevido, outro desdobramento grave deste tipo de violência digital é o vazamento de fotos e vídeos íntimos, o que pode acarretar uma série de danos emocionais e sociais às vítimas, com o agravante de que esta exposição geralmente é feita por homens próximos a elas. Para este tipo de delito, aplica-se no Brasil a Lei Carolina>