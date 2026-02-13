ATENÇÃO

Prouni 2026: prazo para comprovar dados na faculdade termina nesta sexta-feira (13)

Entrega é necessária para confirmar dados como renda familiar mensal e demais critérios exigidos pelo programa



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:17

ProUni Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2026 têm até esta sexta-feira (13) para apresentar à instituição privada de ensino superior a documentação exigida para comprovação das informações fornecidas no momento da inscrição.

A entrega dos documentos é necessária para confirmar dados como renda familiar mensal e demais critérios exigidos pelo programa. Cabe ao candidato verificar diretamente com a instituição o local, horário de atendimento e se a documentação deve ser entregue presencialmente ou enviada por meio eletrônico.

Reportagem do CORREIO vira pergunta do Enem 2025 1 de 5

O resultado da primeira chamada foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em 4 de fevereiro, com mais de 226 mil estudantes pré-selecionados. A consulta pode ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mediante login na plataforma Gov.br.

O Prouni concede bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, de 50%, em instituições privadas. Para a bolsa integral, a renda familiar por pessoa deve ser de até um salário-mínimo e meio. Já para a bolsa parcial, o limite é de até três salários-mínimos por pessoa.

Segundo o MEC, a edição de 2026 é a maior já realizada pelo programa, criado há 22 anos. Ao todo, estão sendo oferecidas 595.374 bolsas em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior em todo o país.

A documentação pode ser entregue presencialmente ou enviada online, conforme as regras definidas por cada instituição, que deve disponibilizar em seu site um espaço específico para o envio dos comprovantes.

Candidatos com 18 anos ou mais que utilizaram o Enem 2025 para obter certificação do ensino médio também podem solicitar a declaração de conclusão pela Página do Participante do exame, documento aceito para viabilizar a pré-matrícula nas instituições.