Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prouni 2026: prazo para comprovar dados na faculdade termina nesta sexta-feira (13)

Entrega é necessária para confirmar dados como renda familiar mensal e demais critérios exigidos pelo programa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Esther Morais

  • Agência Brasil

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:17

ProUni
ProUni Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2026 têm até esta sexta-feira (13) para apresentar à instituição privada de ensino superior a documentação exigida para comprovação das informações fornecidas no momento da inscrição.

A entrega dos documentos é necessária para confirmar dados como renda familiar mensal e demais critérios exigidos pelo programa. Cabe ao candidato verificar diretamente com a instituição o local, horário de atendimento e se a documentação deve ser entregue presencialmente ou enviada por meio eletrônico.

Reportagem do CORREIO vira pergunta do Enem 2025

Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução
Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução/CORREIO
Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Enem por Paulo Pinto/ABr
[Edicase]Todo o processo de elaboração e correção da prova do Enem é muito sigiloso e rigoroso (Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock) por Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock
1 de 5
Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução

O resultado da primeira chamada foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em 4 de fevereiro, com mais de 226 mil estudantes pré-selecionados. A consulta pode ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mediante login na plataforma Gov.br.

O Prouni concede bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, de 50%, em instituições privadas. Para a bolsa integral, a renda familiar por pessoa deve ser de até um salário-mínimo e meio. Já para a bolsa parcial, o limite é de até três salários-mínimos por pessoa.

Segundo o MEC, a edição de 2026 é a maior já realizada pelo programa, criado há 22 anos. Ao todo, estão sendo oferecidas 595.374 bolsas em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior em todo o país.

A documentação pode ser entregue presencialmente ou enviada online, conforme as regras definidas por cada instituição, que deve disponibilizar em seu site um espaço específico para o envio dos comprovantes.

Candidatos com 18 anos ou mais que utilizaram o Enem 2025 para obter certificação do ensino médio também podem solicitar a declaração de conclusão pela Página do Participante do exame, documento aceito para viabilizar a pré-matrícula nas instituições.

Quem não foi selecionado na primeira chamada ainda poderá participar da lista de espera. A manifestação de interesse deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior entre os dias 25 e 26 de março. Já o resultado da segunda chamada será divulgado em 2 de março, e a comprovação das informações deverá ocorrer entre 2 e 13 de março, diretamente nas faculdades.

Tags:

Enem

Mais recentes

Imagem - Sequência de acidentes com ambulância deixa três mortos em estrada da Bahia

Sequência de acidentes com ambulância deixa três mortos em estrada da Bahia
Imagem - Após meses foragida, mulher que matou dono de academia na Bahia é presa

Após meses foragida, mulher que matou dono de academia na Bahia é presa
Imagem - Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito

Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira (13)
01

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira (13)

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
02

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
03

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Imagem - Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga
04

Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga