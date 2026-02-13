Prouni 2026: prazo para comprovar dados na faculdade termina nesta sexta-feira (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Agência Brasil
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:17
Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2026 têm até esta sexta-feira (13) para apresentar à instituição privada de ensino superior a documentação exigida para comprovação das informações fornecidas no momento da inscrição.
A entrega dos documentos é necessária para confirmar dados como renda familiar mensal e demais critérios exigidos pelo programa. Cabe ao candidato verificar diretamente com a instituição o local, horário de atendimento e se a documentação deve ser entregue presencialmente ou enviada por meio eletrônico.
O resultado da primeira chamada foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em 4 de fevereiro, com mais de 226 mil estudantes pré-selecionados. A consulta pode ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mediante login na plataforma Gov.br.
O Prouni concede bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, de 50%, em instituições privadas. Para a bolsa integral, a renda familiar por pessoa deve ser de até um salário-mínimo e meio. Já para a bolsa parcial, o limite é de até três salários-mínimos por pessoa.
Segundo o MEC, a edição de 2026 é a maior já realizada pelo programa, criado há 22 anos. Ao todo, estão sendo oferecidas 595.374 bolsas em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior em todo o país.
A documentação pode ser entregue presencialmente ou enviada online, conforme as regras definidas por cada instituição, que deve disponibilizar em seu site um espaço específico para o envio dos comprovantes.
Candidatos com 18 anos ou mais que utilizaram o Enem 2025 para obter certificação do ensino médio também podem solicitar a declaração de conclusão pela Página do Participante do exame, documento aceito para viabilizar a pré-matrícula nas instituições.
Quem não foi selecionado na primeira chamada ainda poderá participar da lista de espera. A manifestação de interesse deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior entre os dias 25 e 26 de março. Já o resultado da segunda chamada será divulgado em 2 de março, e a comprovação das informações deverá ocorrer entre 2 e 13 de março, diretamente nas faculdades.