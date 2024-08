AVALIAÇÃO

Qualificação dos professores influencia desempenho no Enem

Institutos federais, que dominam ranking de melhores escolas públicas na Bahia, têm maioria de professores com mestrado e doutorado

Thais Borges

Publicado em 25 de agosto de 2024

IF Baiano campus Guanambi Crédito: Divulgação

Uma das razões apontadas para o bom desempenho das escolas públicas federais em provas como a do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a qualificação docente. De acordo com um estudo conduzido pelo pesquisador José Roberto de Carvalho Júnior, doutor em Administração, cerca de 90% dos docentes dos institutos federais têm pelo menos um mestrado. Um terço dos professores também têm doutorado.

Para Carvalho Júnior, isso se relaciona com o investimento do governo federal nessas instituições, que costuma ser maior do que o investimento feito por estados e municípios na estrutura.

“São prédios novos e salas de aulas modernas que favorecem o ambiente de ensino. Esse é um resultado que não é apenas da Bahia. Isso acontece a nível de Brasil, porque os IFs tendem a ter destaque no Enem e sempre tiveram esse papel diferenciado na educação”, diz ele, que é servidor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Os professores são concursados e têm plano de carreira equiparado ao dos docentes de universidades federais. “Essa alta escolaridade sinaliza que são professores preocupados com a formação e a busca por conhecimento naturalmente se reflete em um bom desempenho dos alunos”.

Professora do IF Baiano campus Guanambi, Tatiane Malheiros está no grupo dos doutores - no caso dela, doutorado em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). “Os institutos têm uma política de formação continuada do docente, então é um incentivo. Por mais que estejamos em sala de aula, procuramos aliar sempre o ensino à pesquisa e à extensão”, explica.

O processo seletivo para ingressar numa escola federal depende de cada instituição. No caso do Colégio Militar de Salvador, as vagas se dividem entre as de filhos de militares transferidos e concurso para ampla concorrência. As inscrições para o concurso para estudar em 2025 foram encerradas no mês passado e as provas estão marcadas para outubro. Há, ainda, vagas disponibilizadas pelo estado, mas o processo seletivo ocorre por intermédio da Secretaria da Educação da Bahia (SEC).

No Ifba, o edital deve ser lançado no próximo mês e a previsão é de receber inscrições até outubro. As provas para os alunos do ensino médio devem acontecer em novembro. As provas são de Ciências Humanas, Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática.