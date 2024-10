VOCAÇÃO DA CIDADE

Novo centro de convenções e festival gastronômico: as propostas dos candidatos à prefeitura de Salvador para o turismo

Confira os principais projetos dos candidatos à prefeitura, de acordo com os planos de governo disponibilizados pelas campanhas

Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 05:00

Ruas do Pelourinho Crédito: Secult

Salas de aula climatizadas, mais ônibus elétricos, um novo Centro de Convenções, projetos para reduzir a sensação térmica e até uma autoridade climática. Todas essas são propostas que estão nos planos de governo dos postulantes à prefeitura de Salvador. Mas você sabe quais são as principais propostas de cada um deles?

Durante a última semana, o CORREIO analisou os planos de governo de seis candidatos e listou algumas das principais proposições deles dentro de sete áreas: educação, saúde, mobilidade, mudança climática, emprego, cultura e turismo. A análise incluiu os planos de governo dos candidatos que participaram das sabatinas promovidas pelo jornal - Bruno Reis (União Brasil), Eslane Paixão (UP), Geraldo Júnior (DEM), Giovani Damico (PCB), Kleber Rosa (PSOL) e Victor Marinho (PSTU).

Cada partido ou coligação construiu seu plano de governo de alguma forma particular. O de Bruno Reis, que tem 159 páginas, foi elaborado por equipes técnicas com a colaboração da aliança partidária e a participação de segmentos da sociedade e da população, tanto nos bairros quanto em redes sociais, de acordo com a assessoria da campanha. O de Eslane Paixão tem 12 páginas e foi redigido tanto a partir de encontros com apoiadores, militantes e candidatos quanto da plataforma da direção nacional do partido.

O plano de Geraldo Júnior tem 66 páginas e foi concebido em diferentes fases: primeiro, de forma participativa, com reuniões temáticas; depois, a partir do documento elaborado, a versão final acresceu ideias da própria chapa e da coordenação de campanha. Já o de Giovani Damico conta com 21 páginas e foi definido de forma coletiva, em reuniões com membros do partido, nos chamados 'ativos eleitorais'.

Por sua vez, Kleber Rosa tem 63 páginas em seu plano de governo, concebido após plenárias, pesquisa e escuta de grupos e coletivos. Victor Marinho tem 24 páginas em seu plano, que foi desenhado inicialmente pela direção do diretório municipal do partido e, na sequência, complementada de forma participativa pelas plenárias.

Seria, portanto, impossível listar todas as propostas aqui. Entre os candidatos com maior número de propostas, selecionamos, prioritariamente, aquelas que eram totalmente novas; as que trazem projetos novos dentro de programas existentes; as que reformulam estruturas já existentes e, por fim, as que ampliam e fortalecem iniciativas já executadas.

Confira algumas das principais propostas dos candidatos para o turismo

BRUNO REIS (UNIÃO BRASIL)

Prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis Crédito: Marina Silva/Correio

- A capital baiana possui um programa modelo de desenvolvimento do afroturismo, o Salvador Capital Afro. Com o fim do primeiro ciclo do projeto, vamos implementar o Salvador Capital Afro 2.

- Transformar o bairro do Comércio numa zona modelo de desenvolvimento econômico para população negra a partir do turismo e da cultura.

- Desenvolver projetos urbanísticos e retrofits em dezenas de casarões para residência e espaços comerciais multiuso prioritariamente para empreendedores negros, além de um plano de urbanístico focado no desenvolvimento da região a partir também da identidade afro-indígena.

- Turismo de praia: criar um calendário turístico que valorize as praias; garantir a melhoria da qualidade da água para banho e desenvolver ações de incentivo, apoio e qualificação ao comércio e aos serviços de praia.

- Turismo religioso: consolidar a Trezena de Santa Dulce no calendário nacional.

- Incentivar a gestão e restauro das igrejas históricas enquanto também patrimônio cultural e potencial turístico.

- Implantar um novo Centro de Convenções, a ser instalado no Centro Histórico.

- Ampliar os programas de qualificação dos serviços de turismo.

- Criar 5 novos territórios turísticos em Salvador - Orla e Itapuã, Barra, Rio Vermelho, Cidade Baixa e Baía de Todos os Santos.

ESLANE PAIXÃO (UP)

Eslane Paixão Crédito: Reprodução

Não foram localizadas propostas específicas para o turismo.

GERALDO JÚNIOR (MDB)

Geraldo Júnior (MDB) Crédito: Divulgação

- Fortalecer o Afroturismo como uma das principais políticas estratégicas de expansão do setor turístico de Salvador, valorizando os roteiros turísticos e os pontos de visitação de experiências afrocentradas.

- Implementar uma política municipal de turismo.

- Definir a capacidade de carga dos equipamentos turísticos e a criação de programas de incentivo para captação e ampliação de investimentos.

- Estruturar os roteiros para fomentar o turismo náutico e comunitário nas ilhas.

- Adaptação para a acessibilidade das instalações e equipamentos nas edificações turísticas , com a implementação do selo “Turismo Acessível”.

- Desenvolver projetos de turismo de experiência, ampliando as visitações às comunidades tradicionais na capital baiana.

- Desenvolver um Programa de Qualificação da mão de obra local, para aprimoramento dos serviços turísticos e fidelização dos turistas ao destino.

- Implementar Programa de Turismo Comunitário urbano sustentável, com infraestrutura adequada, utilizando o potencial turístico local, em comunidades organizadas.

- Articular a criação do Festival Gastronômico Bahia Negra em Salvador.

- Estruturar uma nova etapa do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) focado no Pelourinho, na Cidade Baixa e nas ilhas da Baía de Todos os Santos (BTS).

- Criar uma Coordenação Interfederativa de Cultura e Turismo para a gestão compartilhada do carnaval de Salvador.

- Requalificar a Cidade Baixa como um espaço com infraestrutura turística diante da proposta de instalar o Museu Oceanográfico da Baía de Todos os Santos.

GIOVANI DAMICO (PCB)

Giovani Damico (PCB) Crédito: Divulgação

- Garantia de um quotidiano de cultura em Salvador, de modo a possibilitar um turismo em todas estações do ano.

- Gestão pública das ilhas, com enfrentamento à especulação imobiliária nas Ilhas de Maré e dos Frades, buscando a urbanização com ênfase nas populações locais.

KLEBER ROSA (PSOL)

Kleber Rosa durante sabatina do CORREIO Crédito: Erlon Sousa/Divulgação

- Promover campanhas voltadas para os turistas incentivando a escolha por negócios de pessoas negras, mulheres, LGBTs e com deficiência.

- Capacitar terreiros, quilombos, blocos afros e outros equipamentos culturais e políticos para receber turistas.

- Desenvolver um sistema monitoramento e avaliação do impacto das iniciativas locais, como aumento da renda local.

- Estabelecer políticas que incentivem empresas do setor turístico a contratar e treinar jovens de baixa renda.

- Promover, por meio de contrapartidas de empresas do setor turístico, programas de capacitação de profissionais das atividades mais demandadas durante a realização de eventos, sejam de negócios ou lazer.

- Oferecer cursos de formação profissional em parceria com instituições de ensino superior e empresas turísticas para jovens da periferia que buscam o primeiro emprego.

- Ampliar linhas de crédito para pequenos comerciantes e cooperativas da economia solidária.

- Criar roteiros de turismo ecológico na cidade, incluindo as três ilhas.

- Inserir e divulgar o Parque - “Santuário” Pedra de Xangô como ponto turístico da cidade.

VICTOR MARINHO (PSTU)

Victor Marinho Crédito: Divulgação