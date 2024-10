HORA DE DECIDIR

Teleférico e app para entregadores: as propostas dos candidatos à prefeitura de Salvador para a mobilidade

Confira os principais projetos dos candidatos à prefeitura, de acordo com os planos de governo disponibilizados pelas campanhas

Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 05:00

Estação do BRT Crédito: Secom PMS

Salas de aula climatizadas, mais ônibus elétricos, um novo Centro de Convenções, projetos para reduzir a sensação térmica e até uma autoridade climática. Todas essas são propostas que estão nos planos de governo dos postulantes à prefeitura de Salvador. Mas você sabe quais são as principais propostas de cada um deles?

Durante a última semana, o CORREIO analisou os planos de governo de seis candidatos e listou algumas das principais proposições deles dentro de sete áreas: educação, saúde, mobilidade, mudança climática, emprego, cultura e turismo. A análise incluiu os planos de governo dos candidatos que participaram das sabatinas promovidas pelo jornal - Bruno Reis (União Brasil), Eslane Paixão (UP), Geraldo Júnior (DEM), Giovani Damico (PCB), Kleber Rosa (PSOL) e Victor Marinho (PSTU).

Cada partido ou coligação construiu seu plano de governo de alguma forma particular. O de Bruno Reis, que tem 159 páginas, foi elaborado por equipes técnicas com a colaboração da aliança partidária e a participação de segmentos da sociedade e da população, tanto nos bairros quanto em redes sociais, de acordo com a assessoria da campanha. O de Eslane Paixão tem 12 páginas e foi redigido tanto a partir de encontros com apoiadores, militantes e candidatos quanto da plataforma da direção nacional do partido.

O plano de Geraldo Júnior tem 66 páginas e foi concebido em diferentes fases: primeiro, de forma participativa, com reuniões temáticas; depois, a partir do documento elaborado, a versão final acresceu ideias da própria chapa e da coordenação de campanha. Já o de Giovani Damico conta com 21 páginas e foi definido de forma coletiva, em reuniões com membros do partido, nos chamados 'ativos eleitorais'.

Por sua vez, Kleber Rosa tem 63 páginas em seu plano de governo, concebido após plenárias, pesquisa e escuta de grupos e coletivos. Victor Marinho tem 24 páginas em seu plano, que foi desenhado inicialmente pela direção do diretório municipal do partido e, na sequência, complementada de forma participativa pelas plenárias.

Seria, portanto, impossível listar todas as propostas aqui. Entre os candidatos com maior número de propostas, selecionamos, prioritariamente, aquelas que eram totalmente novas; as que trazem projetos novos dentro de programas existentes; as que reformulam estruturas já existentes e, por fim, as que ampliam e fortalecem iniciativas já executadas.

Confira algumas das principais propostas dos candidatos para a mobilidade

BRUNO REIS (UNIÃO BRASIL)

Prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis Crédito: Marina Silva/Correio

- Alcançar, até o final de 2028, uma frota 100% climatizada no transporte coletivo de Salvador.

- Ampliar para mais de 50% a frota de ônibus elétricos do BRT.

- Ampliar a infraestrutura de apoio para ônibus elétricos, implantando o segundo eletroterminal de recarga, na região dos Barris.

- Implantar corredor de ligação da Orla à Cidade Baixa, via San Martin, com prioridade para o sistema de Transporte Público.

- Continuar o BRS Pituba-Aeroporto e criar o novo Sistema da Região Central.

- Regularizar o Subsistema de Transporte Complementar (STEC), com renovação da frota e melhoria do serviço ofertado.

- Ampliar o número de novos abrigos de ônibus em toda a cidade.

- Implantar intermodalidade entre as ciclovias e o sistema de transporte coletivo de passageiros.

- Implementar o Plano Cicloviário e avançar com a ampliação prevista em mais de 200 km de ciclovias e ciclofaixas até 2028.

- Implantar ruas de pedestres ou tráfego compartilhado em locais de elevada circulação de pessoas.

- Construir o mergulho na Av. Mário Leal Ferreira—Luís Anselmo para permitir o acesso direto ao Bonocô, reduzindo distância e o tempo de deslocamento.

- Requalificar a Avenida Ogunjá.

- Elaborar estudos para a implantação da nova Via Bom Juá-Miolo com corredor exclusivo para ônibus, ciclovias, ciclofaixas e equipamentos verticais (Proposta enviada ao Novo PAC 2023).

- Duplicar o viaduto de conexão entre as avenidas Vasco da Gama e Ogunjá.

- Implantar nova via de ligação entre Av. 29 de Março e Estrada Cia/Aeroporto, na altura da via Metropolitana.

- Implantar novo sistema viário de acesso ao bairro de Mussurunga pela Av. Paralela com nova avenida e viaduto de acesso da Av. Paralela à rua Prof. Plínio Garcez de Sena.

- Implantar nova via de ligação da Av. Paralela à Av. Aliomar Baleeiro.

- Elaborar o Programa Municipal de Transporte Hidroviário.

- Promover a concessão do transporte hidroviário municipal Plataforma-Ribeira.

- Desenvolver estudos para implantação do acesso ferroviário aos portos de Salvador, ao Terminal Portuário de Cotegipe e ao Terminal Marítimo de Granéis.

- Desenvolver estudos de localização e implantação do Terminal Rodoferroviário de Valéria.

- Implantar a Linha 1 do Teleférico Salvador. A Linha 1 terá um percurso de 4,5 quilômetros, 27 torres e 4 estações: Praia Grande, Mané Dendê, Pirajá e Campinas de Pirajá, esta última localizada próxima da Linha 1 do Metrô, permitindo a integração dos modais.

ESLANE PAIXÃO (UP)

Eslane Paixão Crédito: Reprodução

- Reduzir a tarifa de transporte público para não ultrapasse 5% do salário mínimo.

- Criação de uma empresa pública municipal de transporte.

- Auditoria de todos os contratos de concessão do transporte coletivo e transferência das concessões para empresas públicas.

- Municipalização das empresas de transporte que descumprirem obrigações contratuais de atendimento à população.

- Passe livre para estudantes e desempregados durante toda a semana.

- Criação, melhorias e ampliações de terminais de transporte coletivo.

- Ampliação de ciclovias em todos os bairros, interligando as principais avenidas.

- Regulamentação do transporte alternativo (destaque para os condutores por aplicativo).

- Realização da Conferência Municipal de Transporte.

- Discussão com motoboys e entregadores para criação de uma comissão que vise a criação de uma empresa pública de aplicativos.

GERALDO JÚNIOR (MDB)

Geraldo Júnior (MDB) Crédito: Divulgação

- Elaboração de um novo Plano Municipal de Mobilidade Urbana (2025-2035).

- Implantar o Veículo Leve de Transporte (VLT) da Conceição da Praia, no Comércio, até a Ribeira, com conexão com o VLT do Governo do Estado na Estação Calçada.

- Redesenhar as linhas de ônibus.

- Projeto Pedala Salvador: ampliar e criar novas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, facilitando e incentivando o uso dessa alternativa de transporte.

- Adequar as calçadas e dotá-las progressivamente de acessibilidade.

- Buscar a implantação de uma tarifa justa, com transição futura para tarifa zero, no sistema de ônibus de Salvador, a partir de estudos que garantam a viabilidade de um novo sistema de financiamento.

- Rever contratos com concessionárias de transporte público e buscar novos modelos de financiamento.

- Renovar a frota de ônibus com veículos climatizados.

- Promover a segurança viária eliminando pontos críticos, reforçando sinalização e iluminação e equilibrando educação, engenharia e fiscalização de trânsito.

- Implementar intervenções viárias que viabilizem a cidade, como a construção de vias que liguem a Cidade Baixa até a Boa Viagem.

- Reestruturação do Sistema de Transporte Marinho, abrangendo os bairros, cidades e vilarejos da costa da Baía de Todos os Santos (BTS).

- Racionalização e otimização das linhas e melhoria dos veículos (ônibus, micro-ônibus), para qualificar a mobilidade entre os bairros e a rede estruturante.

- Implantação do Conselho Metropolitano de Mobilidade, que será formado pelos municípios da Região Metropolitana de Salvador e definirá as diretrizes e políticas metropolitanas de mobilidade.

GIOVANI DAMICO (PCB)

Giovani Damico (PCB) Crédito: Divulgação

- Municipalização progressiva dos principais segmentos do Transporte Público, associada a um programa de revisão dos contratos e concessões.

- Passe-Livre Estudantil para desempregados/as e para aqueles com renda inferior a um salário mínimo.

- Garantia da Tarifa Zero aos finais de semana.

- Estipular parâmetros para valores da passagem, onde estes não ultrapasse 8% da renda mensal.

- Bicicletas como modais complementares ofertadas pelo poder público, organização e valorização das ciclovias em bairros populares (expansão em 50% das ciclovias).

- Projeto de revisão da velocidade das vias nos bairros.

- Retomada e expansão das 20 linhas de ônibus como medida imediata, associada a uma organização do VLT enquanto transporte complementar ao metrô.

- Aumento das linhas de ônibus no Subúrbio Ferroviário, até o pleno estabelecimento do modal VLT.

- Retomada, reorganização e ampliação do transporte aquaviário;

- Estipular um gerenciamento do BRT enquanto transporte complementar, evitando tanto o desabastecimento, quanto uma lógica de competição com outros modais.

- Plano municipal de transição energética: neste, deve tanto ser estabelecida uma ampla rede de postos de recarga para veículos elétricos, oferecidos pelo poder público, bem como um programa municipal de estímulo à implementação de placas solares residenciais e comerciais com descontos no IPTU.

- Estabelecimento de uma política metropolitana de gestão de transportes, tendo Salvador como articuladora.

KLEBER ROSA (PSOL)

Kleber Rosa durante sabatina do CORREIO Crédito: Erlon Sousa/Divulgação

- Reestruturar o Conselho de Transportes, transformando-o em Conselho de Mobilidade.

- Instituir uma Comissão Permanente de Acessibilidade.

- Instituir uma política de coleta e sistematização de informações da Mobilidade Urbana, com dados abertos e públicos.

- Rever o contrato de concessão do transporte público.

- Reconhecer e apoiar a constituição do Sistema Único de Mobilidade - SUM

- Criar política de financiamento compartilhado entre usuários indiretos, empresas e os três entes federativos, através de subsídios e tributos.

- Instituir, paulatinamente, a Tarifa Zero.

- Reativar as linhas de ônibus retiradas pela atual gestão.

- Ampliar as faixas exclusivas para ônibus.

- Instituir programas de fomento ao uso de bicicleta em processos logísticos de entrega, com fomento de criação de cooperativas de entregadores.

- Instituir uma política de readequação de velocidades das principais vias de Salvador.

VICTOR MARINHO (PSTU)

Victor Marinho Crédito: Divulgação

– O fim das concessões às empresas privadas e estatização do serviço público, sem indenização, de todo o sistema de transporte público municipal e a criação de uma empresa pública municipal de mobilidade urbana.

– Tarifa zero.

– Melhoria do sistema de integração com os bairros e com o metrô.

– Melhoria do sistema de transporte na Cidade Baixa e Região do Subúrbio.

– Fim de obras faraônicas.

– Requalificação e ampliação das ciclovias, garantindo qualidade e segurança às pessoas que utilizam as bicicletas para ir ao trabalho, por lazer e prática esportiva.