QUATRO ANOS

Mundo da criança e virada cultural: as propostas dos candidatos à prefeitura de Salvador para a cultura

Confira os principais projetos dos candidatos à prefeitura, de acordo com os planos de governo disponibilizados pelas campanhas

Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 05:00

Boca de Brasa em Salvador Crédito: Secom PMS

Salas de aula climatizadas, mais ônibus elétricos, um novo Centro de Convenções, projetos para reduzir a sensação térmica e até uma autoridade climática. Todas essas são propostas que estão nos planos de governo dos postulantes à prefeitura de Salvador. Mas você sabe quais são as principais propostas de cada um deles?

Durante a última semana, o CORREIO analisou os planos de governo de seis candidatos e listou algumas das principais proposições deles dentro de sete áreas: educação, saúde, mobilidade, mudança climática, emprego, cultura e turismo. A análise incluiu os planos de governo dos candidatos que participaram das sabatinas promovidas pelo jornal - Bruno Reis (União Brasil), Eslane Paixão (UP), Geraldo Júnior (DEM), Giovani Damico (PCB), Kleber Rosa (PSOL) e Victor Marinho (PSTU).

Cada partido ou coligação construiu seu plano de governo de alguma forma particular. O de Bruno Reis, que tem 159 páginas, foi elaborado por equipes técnicas com a colaboração da aliança partidária e a participação de segmentos da sociedade e da população, tanto nos bairros quanto em redes sociais, de acordo com a assessoria da campanha. O de Eslane Paixão tem 12 páginas e foi redigido tanto a partir de encontros com apoiadores, militantes e candidatos quanto da plataforma da direção nacional do partido.

O plano de Geraldo Júnior tem 66 páginas e foi concebido em diferentes fases: primeiro, de forma participativa, com reuniões temáticas; depois, a partir do documento elaborado, a versão final acresceu ideias da própria chapa e da coordenação de campanha. Já o de Giovani Damico conta com 21 páginas e foi definido de forma coletiva, em reuniões com membros do partido, nos chamados 'ativos eleitorais'.

Por sua vez, Kleber Rosa tem 63 páginas em seu plano de governo, concebido após plenárias, pesquisa e escuta de grupos e coletivos. Victor Marinho tem 24 páginas em seu plano, que foi desenhado inicialmente pela direção do diretório municipal do partido e, na sequência, complementada de forma participativa pelas plenárias.

Seria, portanto, impossível listar todas as propostas aqui. Entre os candidatos com maior número de propostas, selecionamos, prioritariamente, aquelas que eram totalmente novas; as que trazem projetos novos dentro de programas existentes; as que reformulam estruturas já existentes e, por fim, as que ampliam e fortalecem iniciativas já executadas.

*

Confira algumas das principais propostas dos candidatos para a cultura

BRUNO REIS (UNIÃO BRASIL)

Prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis Crédito: Marina Silva/Correio

- Promover o Retrofit de imóveis do frontispício do bairro do Comércio.

- Continuar o programa de empreendedorismo Afrobiz, o mapeamento e roteiros turístico-culturais do Rolê Afro, a geração de negócios do Festival SCA e outros programas de melhoria dos atrativos do afroturismo.

- Implantar os Estúdios Salvador, polo audiovisual da cidade, em Parceria Público Privada (PPP).

- Lançar novos editais Salcine.

- Lançar novas edições do Salcine Conecta, de compartilhamento de experiências entre diretores, produtores, agentes de mercado e profissionais do audiovisual.

- Implantar o Cash Rebate, que reembolsa até 30% dos custos operacionais de uma produtora com hospedagem, mão de obra local, transporte e outros, criando ambiente mais atrativo para as empresas.

- Implantação da Escola de Música e Arte Letieres Leite, já com abertura e funcionamento em toda sua potencialidade em 2025.

- Abertura da Casa de Espetáculos com calendário periódico e apresentações semanais, ensaios abertos, de nossas afro sinfônicas.

- Realização da VII e da VIII Conferência Municipal Cultura em 2025 e 2027.

- Ampliação da quantidade de Espaços Boca de Brasa alcançando todas as prefeituras-bairro e as Ilhas.

- Atualização da legislação cultural do Município.

- Ampliação da quantidade de Espaços Boca de Brasa alcançando todas as prefeituras-bairro e as Ilhas.

- Requalificar e modernizar os espaços culturais municipais, ampliando as condições de acesso e acessibilidade.

- Implantar novos espaços de leitura.

- Implementar editais voltados à gestão, ocupação e dinamização de espaços culturais municipais.

- Dinamizar parques e praças, com programação específica de final de semana, visando à sociabilidade das comunidades.

- Implantar o Mundo da Criança, no Distrito Cultural do Centro Histórico, tendo como centro o brinquedo, na sua inteireza, poder e graça.

*

ESLANE PAIXÃO (UP)

Eslane Paixão Crédito: Reprodução

- Realização de festivais anuais de cultura que promovam artistas locais.

- Implementação dos Centros Educativos de Arte Comunitária.

- Criação de uma gravadora e produtora municipal.

- Realizar a conferência municipal de cultura.

*

GERALDO JÚNIOR (MDB)

Geraldo Júnior (MDB) Crédito: Divulgação

- Fortalecer a relação do município com o Sistema Nacional de Cultura (SNC).

- Fortalecer o programa Amô pelo Pelô, programa de dinamização cultural que ocupa os Largos do Pelourinho.

- Criar a campanha Leia e Passe Adiante - Salvador, Cidade que Lê para distribuição gratuita, troca e compartilhamento de livros.

- Adotar a Lei da Cultura Viva para apoiar organizações comunitárias e movimentos de base, construindo “pontos de cultura”.

- Elaborar, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, o Atlas Cultural de Salvador, e consolidar a cidade como referência nacional e internacional da história do Brasil.

- Elaborar um Programa de Revitalização dos espaços culturais em toda a cidade.

- Construir um Teatro Municipal em Salvador.

- Apoiar e revisar a normativa que institui que os grandes Shopping Centers devem possuir espaços destinados a teatros em Salvador.

- Implementar bibliotecas municipais digitais.

- Criar mais dois novos teatros em Salvador com o apoio de empresas públicas e privadas, na região de Brotas e da Cidade Baixa.

- Criar um Centro Cultural no bairro de Cajazeiras.

- Criar a Universidade Municipal das Artes para a formação artística qualificada.

- Criar uma Escola Livre de Formação para profissionais de eventos, restauro e artes plásticas.

- Salvador na Cena: criação de fomento continuado a temporadas para o fortalecimento da cena do teatro em Salvador.

- Cidade que Dança: elaboração de um programa permanente de manutenção de companhias de dança, ligado à Secretaria Municipal de Cultura.

- Criar espaço cultural de referência em dança na cidade de Salvador, com sala principal, salas de ensaio, foyer e caixa cênica.

- Criação de órgão público de suporte à produção audiovisual da cidade, em articulação com o mercado cultural soteropolitano, para garantir atrativo fiscal.

*

GIOVANI DAMICO (PCB)

Giovani Damico (PCB) Crédito: Divulgação

- Criação de um plano municipal de cultura focado na cultura popular, com vistas a estabelecer aparelhos de cultura diversos em todos bairros da cidade.

- Política de recomposição dos circuitos de Carnaval, com ênfase no carnaval popular nos Bairros.

*

KLEBER ROSA (PSOL)

Kleber Rosa durante sabatina do CORREIO Crédito: Erlon Sousa/Divulgação

- Recriar a Secretaria Municipal de Cultura.

- Criar a escola pública municipal de teatro e audiovisual.

- Criar um programa de suporte específico para artistas negras e negros.

- Implementar prazos de pagamento reduzidos nos editais.

- Mapear os projetos culturais construídos por comunidades quilombolas, jovens de periferias e religiôes de matriz africana com o intuito de valorizar e fomentar o estímulo à preservação das memórias do povo negro.

- Criar novos programas e editais com execução através de chamamentos públicos.

- Criar o escritório municipal de projetos culturais.

- Criar um programa de fomento destinado a entidades e coletivos culturais que diretamente produzem e/ou apoiam iniciativas de mídia livre e projetos de Cultura Digital.

- Ampliar a rede de bibliotecas públicas.

- Criar horários alternativos de funcionamento das bibliotecas públicas como sábados, domingos e feriados.

- Proibir homenagens a figuras históricas relacionadas à escravização e à ditadura militar no país em monumentos e nomes de locais e instituições públicas.

- Reverter as homenagens que já existem relacionadas à escravização e à ditadura militar.

- Implementar um programa de restauração do patrimônio arquitetônico municipal no Centro Histórico, com atenção especial à região entre o Aquidabã e o terminal da Barroquinha.

*

VICTOR MARINHO (PSTU)

Victor Marinho Crédito: Divulgação

- Criação do Conselho Popular de Cultura, que será o principal espaço de formulações das políticas públicas voltadas à cultura, incluindo o orçamento.

- Fortalecimento da Fundação Gregório de Mattos.

- Ampliação e resgate dos espaços culturais. Equipamentos culturais da prefeitura serão administrados pela prefeitura, com acesso livre e gratuito à população e com políticas públicas inter-relacionadas com a educação.

- Reformular o programa Salvador Capital Afro com as negras e negros da classe trabalhadora e dos bairros periféricos de nossa cidade, assumindo o protagonismo de sua história.

- Carnaval: os artistas terão os cachês compatíveis com uma média definida em sintonia com as demais artistas, sem o abismo diferencial de cachês e nem privilegiando alguns artistas com cachês milionários.