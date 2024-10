ÚLTIMA PESQUISA

90% dos eleitores de Salvador acreditam em vitória de Bruno Reis neste domingo, diz Quaest

Veja intenção de voto por gênero, faixa etária, renda salarial e religião na eleição em Salvador

Da Redação

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 15:40

Bruno Reis (União Brasil) Crédito: Divulgação

A última pesquisa Quaest em Salvador, encomendada pela TV Bahia e divulgada neste sábado (5), apontou que 90% dos entrevistados acreditam na vitória do prefeito Bruno Reis (União Brasil), independente em quem vão votar. O candidato à reeleição aparece com 74% das intenções dos votos válidos, 59 percentuais sobre o segundo colocado, Geraldo Júnior (MDB), que tem 15%.

O atual prefeito de Salvador lidera as intenções de todos os grupos. Entre o público feminino, 69% declararam voto em Bruno, 7% em Kleber Rosa (PSOL) e 5% em Geraldo. 6% das mulheres estão indecisas e 13% votam em branco/nulo ou não vão votar. Entre os homens, 62% votam no candidato à reeleição, 13% no emedebista e 8% no socialista, enquanto 5% estão indecisos 12% votam em branco/nulo ou não vão votar.

A sondagem de opinião mostra ainda que Bruno Reis lidera em todas as faixas etárias, acima de 16 anos. Kleber Rosa pontua melhor que Geraldo apenas entre o público de 16 a 34 anos, com 7% das intenções, enquanto o emedebista tem 3%. No grupo de eleitores entre 35 e 59 anos, Geraldo marca 11% e Kleber 8%. Entre eleitores com 60 anos ou mais, Geraldo continua marcando 11%, enquanto Kleber marca 9%. O atual prefeito marca acima de 60% em todos os grupos.

Entre os evangélicos, 71% já definiram o voto em Bruno, enquanto 4% votariam em Geraldo, 8% estão indecisos, 3% votariam em outros candidatos e 14% votam em branco/nulo ou não vão votar. Entre os católicos, 65% votam no atual prefeito, 11% em Geraldo, 9% em Kleber, 6% estão indecisos, 1% votaria em outros candidatos e 8% votam em branco/nulo ou não vão votar. No grupo de pessoas sem religião ou com outra crença, 62% votam em Bruno, 10% em Kleber, 9% em Geraldo, 4% estão indecisos e 15% votam em branco/nulo ou não vão votar.

No quesito renda, Bruno tem 65% entre os que recebem até 3 salários-mínimos, 67% entre os que recebem de 3 a 7 salários-mínimos e 66% no grupo que recebe acima de 7 salários-mínimos. Geraldo e Kleber pontuam melhor entre os eleitores que recebem acima de 7 salários-mínimos, com 11% das intenções cada.

Em nível de escolaridade, Bruno pontua acima dos 60% em todos os recortes: até o ensino fundamental, ensino médio completo ou incompleto e ensino superior incompleto ou mais. Geraldo Júnior pontua melhor entre os eleitos que têm até o ensino fundamental, com 15% das intenções, enquanto Kleber tem a melhor pontuação entre os eleitores com ensino superior incompleto ou mais, com 12% dos votos desse grupo.

De quinta-feira (3) até sexta-feira (4), o instituto ouviu 1002 eleitores da capital baiana. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra.