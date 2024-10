eleições

Abstenção sobe no segundo turno em Camaçari

40.418 eleitores (19,63%) ficaram de fora do segundo turno inédito na cidade da região Metropolitana

Larissa Almeida

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 00:01

O total de 40.418 eleitores (19,63%) ficaram de fora do segundo turno inédito da eleição municipal de Camaçari, cidade situada na Região Metropolitana de Salvador. O número de abstenções foi 1,14% maior em relação ao primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro, quando 38.073 eleitores (18,49%) deixaram de comparecer aos colégios eleitorais.

Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base nas informações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que finalizou a apuração dos votos às 19h deste domingo (27). Ao todo, o eleitorado apto para votar em Camaçari era de 204.865 pessoas, de acordo com o TSE.

Nas 540 seções, 165.447 eleitores compareceram (80,37%), sendo que 158.350 (95,71%) foram responsáveis pelos votos aos candidatos que concorreram ao pleito, 5.143 (3,11%) votaram nulo e 1.954 (1,18%) votaram em branco. O número de votos nulos e brancos foi inferior neste domingo em comparação ao primeiro turno, quando Camaçari registrou 7.270 votos nulos (4,33%) e 3.167 votos em branco (1,89%).

Balanço positivo

Para Marina do Socorro Carvalho, secretária-geral da presidência do TRE-BA, o segundo turno da eleição municipal em Camaçari ocorreu de forma célere, transparente e eficiente. "Foi do jeito que previmos. Fizemos uma logística bem planejada: trocamos as urnas eleitorais do primeiro turno para esse segundo turno, trouxemos uma equipe muito grande de Salvador, contamos com o apoio das juízas, das magistradas das 171 zonas e de servidores. Nós concluímos que esse segundo turno foi realmente muito exitoso", destacou.

No que diz respeito ao clima tenso na cidade, que registrou até ocorrência de roubo e invasão ao comitê do vereador Manoel Jacaré (PP) no último sábado (26), enquanto colegas de partidos do União Brasil organizavam o esquema de disputa do segundo turno, Marina do Socorro afirmou que não há chance de indícios de violência interferirem na validade do pleito.

"Não tem nenhuma possibilidade de anular o pleito. Todas as informações e todos os indícios de violência foram apontados para juízes eleitorais e foram imediatamente tomadas todas as providências", disse.

Ao longo do dia, quatro urnas apresentaram defeito de sincronização, mas foram substituídas. Uma delas, inclusive, foi responsável por um pequeno atraso na apuração, sendo a última a chegar no Fórum Eleitoral Clemente Mariani, por volta das 18h50. Todos os votos, contudo, foram contabilizados até 19h, horário previsto pelo TRE.

Camaçari registra cinco prisões por crimes eleitorais

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) registrou cinco ocorrências de crimes eleitorais em Camaçari, neste domingo, durante a Operação Eleições – 2° turno. Um homem foi preso, enquanto as outras quatro foram liberadas após assinarem Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Foram identificados dois casos de compra de votos, dois de quebra de sigilo do voto e um de boca de urna. Todos eles ocorreram tanto na sede do município quanto em Vila de Abrantes. No total, cinco pessoas foram levadas pela Polícia Militar para delegacias.