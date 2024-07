ELEIÇÕES

ACM Neto anuncia apoio do União Brasil a Pancadinha para prefeito de Itabuna

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, anunciou neste sábado (27), em entrevista ao programa Central de Política, da Rádio Interativa FM, o apoio do partido à candidatura do deputado estadual Pancadinha (Solidariedade), para a Prefeitura de Itabuna.

“Fruto dessas pesquisas que foram conversadas com todas as lideranças, dediquei alguns encontros para tentar construir esse caminho, resultado desse trabalho de pesquisa, levantamento do sentimento da população, o candidato mais competitivo e mais forte é o deputado Pancadinha. Homem vem da base, da representação dos bairros, entende a dor e o sofrimento do povo mais pobre. Virou vereador, fez um belo trabalho na câmara municipal, vem fazendo um trabalho importante, reúne as melhores condições para ser candidato a prefeito”, afirmou ACM Neto.