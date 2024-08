DISPUTA ELEITORAL

Antes de debate, Kleber Rosa diz que seu compromisso é com a 'luta das esquerdas'

Candidato do PSOL à prefeitura da capital baiana, o investigador da Polícia Civil Kleber Rosa disse, em entrevista à imprensa antes do debate da Band nesta quinta-feira (8), que o encontro é uma oportunidade de se apresentar "mais uma vez para o povo de Salvador". Segundo ele, esse também é o momento de reafirmar seu compromisso com a esquerda.

"Dessa vez, trazendo propostas específicas para a nossa cidade, reafirmar os meus compromissos com a luta das esquerdas, com as causas populares, com as causas da democracia, da justiça social e da igualdade, da inclusão das mulheres e contra o racismo", disse Kleber, que chegou ao debate acompanhado de Dona Mira, que compõe a chapa majoritária do PSOL.