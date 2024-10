PARCERIA

Ao lado de Bruno Reis, ACM Neto vota e faz projeção: ‘Que seja a maior vitória da história de Salvador’

Ex-prefeito de Salvador chegou na Ufba, onde vota, acompanhado do atual chefe do Executivo e comitiva

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, votou neste domingo (6), por volta das 11h30, na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Canela. O político chegou ao local acompanhado do atual prefeito e candidato à reeleição Bruno Reis. A candidata a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) também esteve presente.