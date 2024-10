DIA DA ELEIÇÃO

'Estou muito confiante', diz Bruno Reis sobre vitória no 1º turno

Prefeito votou na manhã deste domingo (6), no colégio Sartre, no Itaigara

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 12:23

Bruno Reis fala à imprensa na chegada ao local de votação, no Itaigara Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), demonstrou confiança em uma vitória no primeiro turno, ao votar neste domingo (6) no colégio Sartre, no Itaigara. Bruno esteve acompanhado da vice-prefeita e candidata à reeleição Ana Paula Matos (PDT), do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), candidatos a vereador, aliados e familiares.

"Estou muito confiante que a gente vai vencer as eleições. Pra muitos que acham que no dia da eleição podem crescer, pode ter certeza que quem vai crescer somos nós. A cidade está toda azul", disse o candidato da coligação "O Trabalho Não Para".

Bruno Reis destacou o apoio recebido durante a campanha em toda a capital baiana. "Por onde a gente passou, foram palavras de estímulo, apoio. Todo mundo 'bora com Bruno'. Então hoje a gente chega aqui com uma expectativa muito grande, de ter uma linda vitória. Não só por tudo que nós fizemos nos últimos quatro anos, mas durante toda a nossa vida, principalmente por termos transformado Salvador, deixando legados expressivos em todas as áreas", apontou.

Segundo o prefeito, este sentimento visto nas ruas, mais do que as pesquisas, é o que deixa todo o seu grupo político muito otimista para uma vitória em primeiro turno. "Estou muito confiante na vitória. O que eu mais ouvi essa semana foram senhoras dizendo que iriam votar por minha causa, na verdade por causa da cidade. É impressionante. Eu acho que as vovós têm uma conexão comigo, porque eu fui criado por minha avó", comentou, ao ser cumprimentado por eleitores e eleitoras na porta do seu local de votação.