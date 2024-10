PLEITO MUNICIPAL

Bruno Reis, Kleber Rosa, Geraldo Júnior: saiba onde os políticos vão votar em Salvador

Candidatos a prefeito da cidade votam pela manhã

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 05:00

Kleber Rosa (PSOL), Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB) Crédito: Divulgação

Os candidatos a prefeito de Salvador e seus aliados votam pela manhã neste domingo (6). O CORREIO listou os horários e locais de cada um deles. Confira:

Bruno Reis (União Brasil)

O atual prefeito votará às 10h, no Sartre Escola SEB do Itaigara, na Rua Reitor Macedo Costa, 108. Bruno estará acompanhado do ex-prefeito ACM Neto e (União Brasil) e da vice-prefeita e candidata à reeleição Ana Paula Matos (PDT).

ACM Neto (União Brasil)

Depois de acompanhar o prefeito Bruno Reis, ACM Neto votará às 11h, na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), localizada no bairro do Canela.

Geraldo Júnior (MDB)

O vice-governador da Bahia e candidato do MDB, Geraldo Júnior, votará às 8h50, no Colégio São Paulo, no bairro do Itaigara. Ele estará acompanhado de sua candidata a vice-prefeita, Fabya Reis (PT), do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Rui Costa (PT)

O ex-governador da Bahia e ministro da Casa CIvil, Rui Costa, votará no Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, em Salvador (BA). O horário não foi divulgado.

Jerônimo Rodrigues (PT)

A previsão de chegada do governador Jerônimo Rodrigues ao seu local de votação é às 9h30, após acompanhar o candidato Geraldo Júnior.

Kleber Rosa (PSOL)

O candidato Kleber Rosa (PSOL) votará às 9h, no PAF 1 da Ufba, em Ondina.

Eslane Paixão (UP)

A candidata Eslane Paixão votará no Colégio Estadual Polivalente San Diego, no bairro do Uruguai, às 9h.

Victor Marinho (PSTU)

O candidato Victor Marinho (PSTU) votará no Clube Espanhol, em Ondina, às 11h.

Giovani Damico (PCB)