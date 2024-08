ELEIÇÃO DE SALVADOR

Bruno Reis apresenta três projetos especiais e sete eixos estratégicos em seu plano de governo

Documento está disponível nas redes sociais do atual prefeito e no site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 20:36

Atual prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Divulgação/Secom

Atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil) apresentou três projetos especiais e sete eixos estratégicos em seu plano de governo, que já está disponível para a população soteropolitana nas redes sociais do candidato e no site DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os três projetos são iniciativas que demandam recursos substanciais, parcerias internacionais e equipes especializadas, mas já contam com planos e fontes de financiamento em estruturação. O primeiro é a renaturalização da Bacia do Rio Camarajipe. Aos moldes do Novo Mané Dendê, ele pretende regenerar o ecossistema do Rio Camarajipe, o maior de Salvador, e seus afluentes.

O segundo projeto são os corredores verdes. A proposta prevê a arborização das principais avenidas de Salvador. Assim, elas vão interligar áreas de grande vegetação já existentes na cidade e outras que serão criadas, como mini-parques, criando uma malha verde no tecido urbano, a fim de mitigar os efeitos das mudanças do clima. A iniciativa se baseia em cases de sucesso realizados em Boston (EUA) e Medellín (Colômbia).

Por fim, o projeto especial do Novo Treinar Para Empregar, que vai ampliar o programa de capacitação de mão de obra já existente na prefeitura, lançado por Bruno Reis em 2021. A meta para os próximos quatro anos, diz o candidato do União Brasil, é qualificar pelo menos 100 mil pessoas, gerando um efeito positivo direto em 41% da população soteropolitana que está desocupada ou subocupada, pronta para ingressar ou reingressar no mercado de trabalho.

“Salvador pensa grande. Nossa população, agora mais exigente, sabe que é possível ter uma administração municipal de excelência. Este plano de governo reflete esse novo tempo, trazendo projetos ainda mais audaciosos do que os já entregues. Tenho uma imensa satisfação com o que já realizamos juntos, mas ainda há muito por fazer. Não podemos aceitar retrocessos, nem perder as conquistas alcançadas”, afirma Bruno Reis na carta.

Metas

Os sete eixos estratégicos apresentados pelo plano de governo apresentam os objetivos e a abordagem que Bruno Reis terá nas áreas essenciais da gestão municipal: equidade social; sustentabilidade e resiliência; cultura, esporte e lazer; trabalho, emprego e renda; mobilidade; qualificação e conservação urbana; inovação e gestão responsável. A seção demonstra o compromisso com a continuidade das ações que estão dando certo em Salvador e trazem novas propostas para o futuro.